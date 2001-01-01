Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»Матч ТВ 07:51
Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
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Выдача паспортов в Донбассе: «Путин действует на упреждение»
Западные кураторы Украины оставят курс на разжигание конфликта с Россией неизменным, и новая фигура на посту президента страны этому не помешает.
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
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Авто
Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара
Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Политика
Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию
Обновлено в 06:39
Футбол
Оздоев рассказал о поцелуях Ракицкого
Обновлено в 08:52
Футбол
Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая
Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Авто
Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить
Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Авто
Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa
Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье
Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики
Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Обновлено в 07:37
Общество
Начались работы по укладке «Северного потока-2» в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в российских водах.
Обновлено в 09:15
Общество
Саратовское общежитие украсили плакатом с нацистами ко Дню Победы
Общежитие № 2 Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) имени Вавилова ко Дню Победы было украшено плакатом с фотографиями нацистских войск, сообщает портал "Взгляд-инфо".
Обновлено в 09:02
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Кино
Скончался заслуженный артист Северной Осетии Дагун Омаев
Обновлено в 08:56
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Транспорт
Ночные автобусы запустят на майские праздники в Петербурге
Обновлено в 09:05
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Игры
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3
Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Лавров прокомментировал увеличение числа американских военных в Польше
Увеличение численности военных США в Польше будет нарушением основополагающего акта "Россия-НАТО", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:14
Общество
Майские праздники для москвичей начнутся с дождя
Москвичей и гостей столицы ожидает дождливая погода на первые майские выходные, сообщили синоптики погодного центра «Фобос».
Обновлено в 05:57
Общество
Император Японии Акихито отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Кино
Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»
Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Политика
Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС
Председатель правительства России обозначил ряд, по его мнению, ключевых задач, стоящих сейчас перед ЕАЭС.
Обновлено в 07:18