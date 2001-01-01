Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»Матч ТВ 07:51

Тренерский штаб «Монако» во главе с Леонарду Жардимом включил полузащитника Александра Головина в заявку на матч 34-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Матч ТВ07:51

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном»

Sportbox.RU07:51

Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Советский спорт07:39

Головин в заявке «Монако» на матч с «Ренном»

Спорт-Экспресс07:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика

Выдача паспортов в Донбассе: «Путин действует на упреждение»

Западные кураторы Украины оставят курс на разжигание конфликта с Россией неизменным, и новая фигура на посту президента страны этому не помешает.
Обновлено в 04:38
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО

Обновлено в 08:12
Авто

Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара

Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен

В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Космос

Пользователи Сети составили трек‐лист для первого концерта на Марсе

Обновлено в 09:21
Политика

Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию

Обновлено в 06:39
Футбол

Оздоев рассказал о поцелуях Ракицкого

Обновлено в 08:52
Футбол

Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая

Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Авто

Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить

Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.
Обновлено в 03:52
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Авто

Opel опубликовал фото нового поколения хэтчбека Opel Corsa

Как стало известно ранее, с «переездом» на французское модульное шасси CMP от PSA следующую Opel Corsa можно считать совершенно новым автомобилем, радикально отличающимся от предшественника.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье

Какие признаки говорят о проблемах работы кишечника, рассказали медики

Медики рассказали, что о проблемах работы кишечника говорят такие признаки, как вздутие живота и диарея, сопровождающаяся рвотой, спазмами и повышенной температурой.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома

Обновлено в 07:37
Общество

Начались работы по укладке «Северного потока-2» в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в российских водах.
Обновлено в 09:15
Общество

Саратовское общежитие украсили плакатом с нацистами ко Дню Победы

Общежитие № 2 Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) имени Вавилова ко Дню Победы было украшено плакатом с фотографиями нацистских войск, сообщает портал "Взгляд-инфо".
Обновлено в 09:02
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Кино

Скончался заслуженный артист Северной Осетии Дагун Омаев

Обновлено в 08:56
Наука

Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет

Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Транспорт

Ночные автобусы запустят на майские праздники в Петербурге

Обновлено в 09:05
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Обновлено в 06:56
Игры

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3

Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Лавров прокомментировал увеличение числа американских военных в Польше

Увеличение численности военных США в Польше будет нарушением основополагающего акта "Россия-НАТО", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:14
Общество

Майские праздники для москвичей начнутся с дождя

Москвичей и гостей столицы ожидает дождливая погода на первые майские выходные, сообщили синоптики погодного центра «Фобос».
Обновлено в 05:57
Общество

Император Японии Акихито отрекся от престола

Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Кино

Трусова готовит программу в образе персонажа «Игры Престолов»

Российская фигуристка Александра Турсова раскрыла секрет своей произвольной программы для нового сезона, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:32
Политика

Медведев обозначил ключевые задачи, стоящие перед ЕАЭС

Председатель правительства России обозначил ряд, по его мнению, ключевых задач, стоящих сейчас перед ЕАЭС.
Обновлено в 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное