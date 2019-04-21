Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:52

Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
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Гол Головина помог «Монако» избежать разгрома от «ПСЖ»

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Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 21:52

Жардим: «Головин - талантливый футболист»

Soccer.ru19 апреля в 10:50
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Политика

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Космос

НПО Лавочкина заявило о неучастии в проекте Lunar Orbital Gateway

В сентябре 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway в ее текущем виде на вторых ролях, а будет создавать свою транспортную систему.
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
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Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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Актеры «Игры престолов» рассказали забавные истории со съемок

Актеры рассказали забавные и нелепые истории со съемочной площадки сериала. Журнал StarHit составил подборку самых интересных из них.
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Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
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Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
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Футбол

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Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
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В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего на выборах, назвали его приоритеты на посту главы государства.
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Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса

Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.
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Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом

Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
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Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
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Свечников: голова еще немного болит после драки с Овечкиным

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Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР

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Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии

Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".
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Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
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Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах

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