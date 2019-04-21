Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:52

Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
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«Монако» - «ПСЖ». Головин в заявке на матч

Sportbox.RUвчера в 21:56

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 21:39

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 21:52

«Монако» - «ПСЖ». Головин в заявке на матч

Матч ТВвчера в 21:56

Головин – в заявке «Монако» на матч с «ПСЖ»

Бомбардир.ру00:36

Головин в заявке «Монако» на матч с «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 11:06

Жардим: «Головин - талантливый футболист»

Soccer.ru19 апреля в 10:50
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Энергетика

Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть

Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке

Обновлено в 01:28
Политика

Зеленский проголосовал во втором туре

Обновлено в 04:30
Политика

На нескольких участках на Волыни не хватает бюллетеней

Несколько избирательных участков в Волынской области получили в день голосования меньшее число бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей.
Обновлено в 03:41
Единоборства

Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков»

Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Обновлено вчера в 10:57
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено вчера в 15:00
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено вчера в 01:01
Космос

Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»

В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без лицензии

Министерство предложило проводить реабилитацию только в лицензированных медицинских организациях.
Обновлено в 03:29
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Хоккей

Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Происшествия

У берегов Камчатки произошла серия землетрясений

Обновлено вчера в 22:30
Политика

В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени

Обновлено в 04:17
Политика

Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов

«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года

Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Гаджеты

В Сети появились первые макеты новых iPhone

Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

Обновлено вчера в 18:04
Хоккей

Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов признан третьей звездой по итогам матчей плей-офф НХЛ, прошедших в субботу, сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи возобновил работу

Обновлено в 04:22
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Даниел Субашич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, вратарь клуба «Монако». Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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