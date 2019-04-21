Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:52
Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
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Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленский проголосовал во втором туре
Обновлено в 04:30
Политика
На нескольких участках на Волыни не хватает бюллетеней
Несколько избирательных участков в Волынской области получили в день голосования меньшее число бюллетеней, чем зарегистрированных избирателей.
Обновлено в 03:41
Единоборства
Алистар Оверим: «Надеюсь, следующим будет Волков»
Следующий бой думаю провести в сентябре. Надеюсь, следующим моим соперником будет с Волковым, - сказал Оверим.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Вильнюс раскритиковал президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая 18 апреля посетила с визитом Москву и встретилась Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Обновлено вчера в 15:00
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Космос
Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»
В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без лицензии
Министерство предложило проводить реабилитацию только в лицензированных медицинских организациях.
Обновлено в 03:29
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Хоккей
Овечкин обогнал Кейна по очкам в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 52-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по набранным очкам в плей-офф.
Обновлено в 02:30
Происшествия
У берегов Камчатки произошла серия землетрясений
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Политика
Авиация МВД Украины приведена в готовность в день выборов
«Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства в случае осложнения ситуации», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Обновлено в 03:52
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Глава SpaceX Илон Маск на русском языке пообщался с подписчиками в Twitter.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года
Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Гаджеты
В Сети появились первые макеты новых iPhone
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Общество
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено вчера в 18:04
Хоккей
Александр Радулов признан третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов признан третьей звездой по итогам матчей плей-офф НХЛ, прошедших в субботу, сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова
Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака.
Обновлено в 04:30
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу
Обновлено в 04:22