Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:52

Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
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«Монако» - «ПСЖ». Головин в заявке на матч

Sportbox.RUвчера в 21:56

Головин – в заявке «Монако» на матч с «ПСЖ»

Бомбардир.ру00:36

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 21:52

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 21:39

«Монако» - «ПСЖ». Головин в заявке на матч

Матч ТВвчера в 21:56

Головин в заявке «Монако» на матч с «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 11:06

Жардим: «Головин - талантливый футболист»

Soccer.ru19 апреля в 10:50
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Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

Обновлено в 01:25
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Хоккей

Овечкин обошел Малкина по голам в истории плей-офф НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина по голам в истории Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Футбол

«Ювентус» стал чемпионом Италии

Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

На Украине проходит второй тур президентских выборов

На Украине проходит второй тур выборов президента.
Обновлено в 01:47
Космос

Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево

Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено 19 апреля в 11:54
Происшествия

Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек

Обновлено вчера в 21:56
Футбол

«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»

В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Пострадала 9-летняя девочка: в Екатеринбурге произошло страшное ДТП

Обновлено в 01:29
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Единоборства

Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира

Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Космос

Посланник с Нибиру? Учёные нашли останки сухопутного кита с 4 копытами

В Южной Америке учёные нашли останки сухопутного животного с 4 копытами. Исследователи говорят, что это древний кит.
Обновлено вчера в 04:00
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено 19 апреля в 23:43
Армия и оружие

Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком

Обновлено вчера в 13:31
Политика

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Музыка

Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой

Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Общество

Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг

ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Общество

Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря

Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Единоборства

Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено вчера в 20:32
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

В любви вас ожидают благоприятные перемены.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол

Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»

«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Александр Гобозов: «Я редко вижусь с сыном»

Обновлено в 00:00
Наука

На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

Обновлено вчера в 05:25
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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