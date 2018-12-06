Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:52
Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
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Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек
Обновлено в 01:25
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Хоккей
Овечкин обошел Малкина по голам в истории плей-офф НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел форварда "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина по голам в истории Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
«Ювентус» стал чемпионом Италии
Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
На Украине проходит второй тур президентских выборов
На Украине проходит второй тур выборов президента.
Обновлено в 01:47
Космос
Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево
Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено 19 апреля в 11:54
Происшествия
Протестная акция во Франции собрала 28 тыс. человек
Обновлено вчера в 21:56
Футбол
«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»
В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Единоборства
Боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира
Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, сообщает ТАСС. Это произошло на вечере бокса в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:36
Космос
Посланник с Нибиру? Учёные нашли останки сухопутного кита с 4 копытами
В Южной Америке учёные нашли останки сухопутного животного с 4 копытами. Исследователи говорят, что это древний кит.
Обновлено вчера в 04:00
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено 19 апреля в 23:43
Армия и оружие
Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Музыка
Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой
Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено 18 апреля в 17:00
Общество
Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря
Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Единоборства
Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
В любви вас ожидают благоприятные перемены.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол
Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»
«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Александр Гобозов: «Я редко вижусь с сыном»
Обновлено в 00:00
Наука
На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24