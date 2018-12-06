Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:52

Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
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Александр Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

ProstoProSport00:02

«Монако» - «ПСЖ». Головин в заявке на матч

Матч ТВвчера в 21:56

Головин в заявке «Монако» на матч с «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 11:06

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 21:52

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 21:39

«Монако» - «ПСЖ». Головин в заявке на матч

Sportbox.RUвчера в 21:56

Жардим: «Головин - талантливый футболист»

Soccer.ru19 апреля в 10:50
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Хоккей

Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»

Встреча завершилась со счетом 5:3. Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился дублем: россиянин забросил 3-ю и 4-ю шайбы в текущем плей-офф с разницев в 7 минут.
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Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России

Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
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Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали

Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
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Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком

Обновлено вчера в 13:31
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Полицейские устроили драку на юге Москвы

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Обновлено вчера в 13:17
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Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено вчера в 01:01
Музыка

Нейросеть около месяца генерирует death metal в прямом эфире

Нейросеть Dadabots, созданная двумя музыкантами и программистами, уже около месяца в круглосуточном режиме генерирует и транслирует музыку в стиле death metal на своем канале в YouTube, сообщает портал Motherboard.
Обновлено вчера в 22:09
Космос

Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»

В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Политика

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
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Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено вчера в 19:56
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Политика

ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая

Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсорских выплат от властей Китая.
Обновлено вчера в 12:43
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Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено вчера в 00:33
Гаджеты

Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США

Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено 19 апреля в 11:00
Футбол

Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигу

Обновлено вчера в 10:37
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Правительство Медведева захлебывается от денег, а россияне живут на 15000

Значительная часть россиян вынуждена придумывать способы, как выжить на маленькую зарплату.
Обновлено вчера в 08:56
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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено вчера в 03:25
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Политика

«Тонны откровенной лжи», - невестка Порошенко сделала откровенное заявление в адрес жены Зеленского

Обновлено вчера в 22:40
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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