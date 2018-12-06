Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 21:52
Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
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Хоккей
Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»
Встреча завершилась со счетом 5:3. Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился дублем: россиянин забросил 3-ю и 4-ю шайбы в текущем плей-офф с разницев в 7 минут.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России
Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Полицейские устроили драку на юге Москвы
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Обновлено вчера в 01:01
Музыка
Нейросеть около месяца генерирует death metal в прямом эфире
Нейросеть Dadabots, созданная двумя музыкантами и программистами, уже около месяца в круглосуточном режиме генерирует и транслирует музыку в стиле death metal на своем канале в YouTube, сообщает портал Motherboard.
Обновлено вчера в 22:09
Космос
Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»
В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Политика
Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ
Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено вчера в 19:56
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсорских выплат от властей Китая.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено вчера в 00:33
Гаджеты
Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в США
Специалисты CIRP говорят о том, что обычно первая позиция в направлении продаж смартфонов в США остаётся за Samsung, чьё присутствие на рынке составляет от 30 % до 39 %.
Обновлено 19 апреля в 11:00
Футбол
Гвардиола: сегодня «Манчестер Сити» мог проиграть Премьер-лигу
Обновлено вчера в 10:37
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Правительство Медведева захлебывается от денег, а россияне живут на 15000
Значительная часть россиян вынуждена придумывать способы, как выжить на маленькую зарплату.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30