Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»Газета.Ru 21:52

Полузащитник Александр Головин попал в заявку "Монако" на матч 32-го тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".
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«Монако» - «ПСЖ». Головин в заявке на матч

Sportbox.RU21:56

«Монако» - «ПСЖ». Головин в заявке на матч

Матч ТВ21:56

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Газета.Ru21:52

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Чемпионат21:39

Головин в заявке «Монако» на матч с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс11:06

Стильный дизайн формы «Монако» придумала принцесса Келли. Главное о клубе Головина

Eurosport.ru10:53

Жардим: «Головин - талантливый футболист»

Soccer.ruвчера в 10:50
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Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

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Корабль-разведчик британских ВМС вошел в Черное море

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря.
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У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
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Политика

Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
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Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

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Хоккей

Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»

"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
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Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами

Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Екатеринбурге бабушка за рулем ВАЗ улетела с дороги: пострадала ее 9-летняя внучка

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, по предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем Lada Kalina ехала со стороны Большого Истока в направлении Екатеринбурга, при перестроении не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.
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Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

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Футбол

Роналду стал первым футболистом, выигравшим чемпионаты трех стран

Обновлено в 19:42
Общество

Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России

Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
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Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины

Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
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Космос

Ученые предложили запустить в космос гараж для космических кораблей

По мнению французских ученых «космический гараж» будет выглядеть как космическая станция, на которой можно было бы проводить ремонтные и утилизационные работы спутников и других космических аппаратов.
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Наука

На здоровье: как смертельный яд помогает сохранить молодость и лечить болезни

В Древней Греции и Риме, в свою очередь, яды нередко применяли для устранения соперников и даже использовали в качестве инструмента правосудия.
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Полицейские устроили массовую драку в Москве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
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В рамках ММКФ молодым актерам вручили премию «Аванс»

Премию "Аванс" в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получили в пятницу молодые актеры Александр Кузнецов и Ангелина Стречина, чьи работы вышли в 2018 году, церемонию вручения премии посетил министр культуры РФ Владимир Мединский, отметивший, что поощрение молодых талантов - "идея замечательная".
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Гороскоп на 21 апреля

Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
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НПО Лавочкина заявило о неучастии в проекте Lunar Orbital Gateway

Обновлено вчера в 20:55
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Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

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Ученые выяснили, что котинин может играть важную роль в никотиновой зависимости

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Раскрыт зверский план конца света

Ни дня не проходит без того, чтобы очередной предсказатель или самоназванный эксперт ни рассказал о том, что Землю ждет неминуемый конец света.
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
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Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
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Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
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Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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