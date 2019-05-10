Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Нимом»Спорт-Экспресс 12:06
"Монако" обнародовал заявку на матч 36-го тура чемпионата Франции против "Нима". Российский полузащитник Александр Головин попал в состав.
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Хоккей
Россия — Норвегия 5:2 (3-й период)
Обновлено в 12:45
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» ничью в матче с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Урал" провел матч очередного тура РПЛ. "Шмели" на выезде вырвали ничью у "Оренбурга" - 2:2.
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Политика
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
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Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
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Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
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Политика
Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Политика
Личный адвокат Трампа отправится в Киев на переговоры с Зеленским
По информации издания, Джулиани намерен отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Трампа.
Обновлено в 07:13
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
Обновлено вчера в 08:02
Политика
В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова
Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
Общество
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
За автомобиль 1991 года выпуска с пробегом 110 000 километров просят 4 тысячи евро или 290 тысяч рублей.
Обновлено в 02:22
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi Mix 2S
Китайская компания Xiaomi снизила стоимость своего смартфона Mi Mix 2S, представленного в 2018 году, до 293 долларов.
Обновлено в 04:53
Политика
Лужков назвал Доренко «гением зла»
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Около Госдумы за одиночный пикет задержан Александр Дельфинов
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Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз
Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено в 12:23
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Авто
Назван идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Чтобы запланированное путешествие прошло максимально комфортно, необходимо выбрать правильный транспорт.
Обновлено в 09:01
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Футбол
Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Рубин»
Тренерские штабы огласили составы на игру "Локомотива" с "Рубином" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:37
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено в 11:22
Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Обновлено в 09:27