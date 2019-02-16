Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Нантом»Матч ТВ вчера в 15:31

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на игру 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом».

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Нантом»

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Происшествия В Донецкой области при разминировании боеприпасов погиб сапер Один сапер погиб и трое полицейских получили ранения в результате взрыва при разминировании тайника с боеприпасами в Донецкой области Украины, сообщил в субботу глава Национальной полиции Сергей Князев.

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