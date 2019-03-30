Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»Евро-футбол.ру вчера в 15:44
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана". Полностью состав монегасков на завтрашнюю игру выглядит так.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Бойко и Кличко проголосовали на выборах президента Украины
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Самаре иномарка упала с четвертого этажа торгового центра
В Самаре произошло нестандартное ДТП: иномарка вылетела с четвертого этажа торгового центра "Гудок".
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Лупполово задержали подозреваемого в «минировании» отдела полиции
В деревне Лупполово Всеволожского района задержан 31-летний мужчина, который подозревается в заведомо ложном сообщении о заминировании отдела полиции.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Экономика
В России планируют изменить правила начисления зарплат
В России планируют изменить правила начисления зарплат гражданам государства.
Обновлено 29 марта в 09:12
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
МВД Украины пригрозило Ляшко тюрьмой за демонстрацию бюллетеня
"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах президента сосредоточится на подготовке к выборам в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Водитель на Porsche Cayenne сбил ребенка на проспекте Культуры
Около 13:15 31 марта у дома №19 по проспекту Культуры 37-летний водитель за рулем автомобиля Porsche Cayenne сбил ребенка в зоне пешеходного перехода, сообщили 78.ru в УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 07:45
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Спорт
Семаков выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Представитель Удмуртии Владимир Семаков занял первое место в масс-старте на 15 км на чемпионате России по биатлону.
Обновлено в 07:40
Здоровье
Волгоградцам советуют ограничить потребление трансжиров
Организм усваивает их хуже, поэтому потребление таких жиров может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 07:01
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Происшествия
На соревнованиях в Геленджике разбился автогонщик
В районе горы Острой в Геленджике погиб участник соревнований по преодолению бездорожья, сообщает управление СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:06
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
Обновлено в 06:37
Финансы
Крупнейшие банки отказываются от высоких ставок по вкладам в валюте
Действующие ставки валютных вкладов в крупных банках приведены в таблицах ниже.
Обновлено вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»
"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
Обновлено в 05:36
Транспорт
Юго-Восточную хорду в Москве построят в течение пяти лет
Уже летом планируют начать строительство Юго-Восточной хорды - магистрали, которая должна будет разгрузить крупные центр города, столичные шоссе и МКАД.
Обновлено в 06:13
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Израиль приготовился к военной кампании в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов.
Обновлено вчера в 01:55