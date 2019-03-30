Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»Евро-футбол.ру вчера в 15:44

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана". Полностью состав монегасков на завтрашнюю игру выглядит так.

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»

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