Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»Евро-футбол.ру вчера в 15:44
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана". Полностью состав монегасков на завтрашнюю игру выглядит так.
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Финансы
Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Например, если на коже появляются мелкие прыщи, которые так часто людьми принимаются за угри, лучше не заниматься самолечением, а поспешить к дерматологу.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Спорт
Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим
Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Наука
Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря
Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США
Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Политика
Эмир Катара внезапно покинул саммит ЛАГ
Обновлено в 09:26
Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:46
Транспорт
Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»
Сообщается, что в главной номинации кинопремии «Ника» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны».
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Наука
Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта
Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского
Обновлено в 07:39
Политика
Министры Мэй могут уйти в отставку из-за споров по Brexit
Несколько британских министров кабинета премьера страны Терезы Мэй могут покинуть свой пост на фоне конфликта по условиям Brexit.
Обновлено в 01:00
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В день выборов украинские силовики обстреляли поселки ДНР
Украинские силовики в день выборов президента страны обстреляли несколько поселков Донецкой народной республики.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Баскетбол
«Енисей» прервал серию поражений, обыграв «Нижний Новгород»
Енисей прервал серию из пяти поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице, а Нижний Новгород, прервавший серию из четырех побед, расположился на седьмой строчке.
Обновлено в 06:59