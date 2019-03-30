Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»Евро-футбол.ру вчера в 15:44

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана". Полностью состав монегасков на завтрашнюю игру выглядит так.
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Игра Головина только на «Матч ТВ»! «Монако» — «Кан»: прямая трансляция

Матч ТВ08:40

«Монако» – «Кан»: Головин и Венкер в старте монегасков

Спорт-Экспресс08:05

«Монако» включил Головина в стартовый состав на матч с «Каном»

Евро-футбол.ру08:18

Тактический разбор игры Головина в «Монако»

Чемпионат07:00

Головин попал в заявку «Монако» на игру против «Кана»

Sport24.ru02:50

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»

Sport.ru03:29

«Монако» – «Кан»: забить как можно больше

Все про Спорт рувчера в 09:54
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Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний

Например, если на коже появляются мелкие прыщи, которые так часто людьми принимаются за угри, лучше не заниматься самолечением, а поспешить к дерматологу.
Обновлено в 06:50
Футбол

Сергей Семак: «Заслуженно победили „Оренбург“, вопросов никаких нет»

Обновлено в 09:12
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Спорт

Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Около поселка Лебяжье и порта Бронка нашлись два тюлененка

Обновлено в 08:12
Наука

Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря

Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Политика

Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США

Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Политика

Эмир Катара внезапно покинул саммит ЛАГ

Обновлено в 09:26
Футбол

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Нижнем Новгороде при пожаре погибли пять человек

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Обновлено в 09:34
Транспорт

Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину

Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
Обновлено в 06:26
Политика

Зеленский сообщил о своих планах в случае поражения на выборах

Обновлено в 08:08
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Кино

Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»

Сообщается, что в главной номинации кинопремии «Ника» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны».
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Наука

Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта

Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 20:25
Политика

Саакашвили отреагировал на похвалу Зеленского

Обновлено в 07:39
Политика

Министры Мэй могут уйти в отставку из-за споров по Brexit

Несколько британских министров кабинета премьера страны Терезы Мэй могут покинуть свой пост на фоне конфликта по условиям Brexit.
Обновлено в 01:00
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Лавров ответил на слова Помпео о мерах НАТО против России

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли поселки ДНР

Украинские силовики в день выборов президента страны обстреляли несколько поселков Донецкой народной республики.
Обновлено в 06:50
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Баскетбол

«Енисей» прервал серию поражений, обыграв «Нижний Новгород»

Енисей прервал серию из пяти поражений и занимает 11-е место в турнирной таблице, а Нижний Новгород, прервавший серию из четырех побед, расположился на седьмой строчке.
Обновлено в 06:59
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