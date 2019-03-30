Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»Евро-футбол.ру вчера в 15:44

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана". Полностью состав монегасков на завтрашнюю игру выглядит так.

Спорт день за днем

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»

Все про Спорт ру

Авто Ford прекратит производство минивэнов C-Max и Grand C-Max в июне Напомним, что в прошлом году, головная штаб-квартира компании Ford объявила о прекращении производства и дальнейшей продажи Focus и других седанов на территории США.

Политика Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.

Происшествия В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США Два пилота Корпуса морской пехоты США погибли в результате крушения вертолета Bell AH-1Z Viper в районе города Юма в штате Аризона, сообщается на официальном сайте Корпуса.

Политика Президент Алжира собирается объявить об отставке Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Политика Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2» Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.

Политика Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

Политика Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев российские города Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.

Экономика Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

Общество «Там конкуренция настоящая». Как литовские продукты радуют ценой, но только в Польше В десяти километрах от польско-литовской границы, в Лаздийском районе, в деревне Хольны Меера, на территории кафе Morena есть литовский магазин Vупотека.

Политика Зеленский прокомментировал результаты экзитполов на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные результаты экзитполов на выборах главы государства.

Футбол Клопп: «Мы победили некрасиво, ну и плевать» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:1.

Экономика Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.

Экономика Что изменится в России с 1 апреля для нашего кошелька С 1 апреля индексируются социальные пенсии. Повышение на 2% затрагивает почти 4 млн человек.

Футбол Месси пропустил тренировку из-за повреждения Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.

Политика Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7 В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.

Политика Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, документ опубликован 30 марта на сайте кремля.

Общество Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.

Экономика Visa снижает комиссию за оплату проезда в транспорте Комиссия, уплачиваемая эквайерами платежной системе за обработку транзакций, по некоторым размерам платежей в общественном транспорте для владельцев карт Visa с 1 апреля 2019 года снижена вплоть до трех раз, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании, где эти меры объяснили желанием простимулировать развитие безналичной оплаты.