Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Каном»Евро-футбол.ру вчера в 15:44
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был включен тренерским штабом команды в заявку на матч 30-го тура Лиги 1 против "Кана". Полностью состав монегасков на завтрашнюю игру выглядит так.
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«Монако» — «Кан». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч 30 тура чемпионата Франции 31 марта 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:48
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Авто
Ford прекратит производство минивэнов C-Max и Grand C-Max в июне
Напомним, что в прошлом году, головная штаб-квартира компании Ford объявила о прекращении производства и дальнейшей продажи Focus и других седанов на территории США.
Обновлено в 11:39
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено в 15:47
Политика
Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан
В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США
Два пилота Корпуса морской пехоты США погибли в результате крушения вертолета Bell AH-1Z Viper в районе города Юма в штате Аризона, сообщается на официальном сайте Корпуса.
Обновлено в 18:00
Политика
Президент Алжира собирается объявить об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:57
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
Обновлено в 19:19
Политика
Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с РФ
В день президентских выборов Петр Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:27
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Атомные минометы поддержали наступление под Тамбовом
Обновлено в 07:13
Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Общество
«Там конкуренция настоящая». Как литовские продукты радуют ценой, но только в Польше
В десяти километрах от польско-литовской границы, в Лаздийском районе, в деревне Хольны Меера, на территории кафе Morena есть литовский магазин Vупотека.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитполов на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:23
Футбол
Клопп: «Мы победили некрасиво, ну и плевать»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:1.
Обновлено в 15:10
Экономика
Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий
Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.
Обновлено в 18:59
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено в 18:01
Экономика
Что изменится в России с 1 апреля для нашего кошелька
С 1 апреля индексируются социальные пенсии. Повышение на 2% затрагивает почти 4 млн человек.
Обновлено в 06:07
Футбол
Месси пропустил тренировку из-за повреждения
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.
Обновлено в 14:15
Политика
Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле
Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.
Обновлено в 10:02
Футбол
Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников
Обновлено в 18:41
Политика
Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма
Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено в 19:32
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, документ опубликован 30 марта на сайте кремля.
Обновлено в 00:18
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Обновлено в 14:23
Экономика
Visa снижает комиссию за оплату проезда в транспорте
Комиссия, уплачиваемая эквайерами платежной системе за обработку транзакций, по некоторым размерам платежей в общественном транспорте для владельцев карт Visa с 1 апреля 2019 года снижена вплоть до трех раз, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы компании, где эти меры объяснили желанием простимулировать развитие безналичной оплаты.
Обновлено в 18:17
Армия и оружие
В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией
Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.
Обновлено в 02:18