Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Генгамом»Евро-футбол.ру вчера в 14:22
"Монако" объявил заявку на матч против "Генгама," который пройдёт в рамках 31-го тура чемпионата Франции. В список был включён полузащитник Александр Головин.
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Происшествия
Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии
Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Политика
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Кино
Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:17
Происшествия
На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы
На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»
Обновлено в 06:47
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»
В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
Обновлено в 11:54
Культура
Умер Любомир Крыса
Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия
В КНР зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9
Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передаёт «Синьхуа».
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Специалисты проанализировали автомобильный рынок Российской Федерации и назвали три самые практичные и бюджетные машины.
Обновлено в 09:26
Политика
Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Политика
Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах
Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:02
Авто
«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне
Новинку показали на автосалоне в Санкт-Петербурге, прототип оснащён электромотором.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Политика
Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52