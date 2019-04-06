Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Генгамом»Евро-футбол.ру вчера в 14:22

"Монако" объявил заявку на матч против "Генгама," который пройдёт в рамках 31-го тура чемпионата Франции. В список был включён полузащитник Александр Головин.
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Головин попал в старт «Монако» на матч с «Генгамом»

Матч ТВ13:09

Россиянин Головин – в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции

Вести.Ru04:35

Головин попал в старт «Монако» на матч с «Генгамом»

Sportbox.RU13:09

Головин выйдет в старте «Монако» на матч с «Генгамом»

Бомбардир.ру13:05

Головин - в старте «Монако» на матч с «Генгамом»

Спорт-Экспресс13:09

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Генгамом»

Евро-футбол.рувчера в 14:22

«Генгам» - «Монако»: встреча бывших соседей

Все про Спорт рувчера в 17:13
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Происшествия

Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии

Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Спорт

Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

Обновлено в 09:18
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Общество

Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Политика

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Политика

ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Кино

Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Политика

Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Болельщики московского "Спартака" напали на такого же фаната красно-белых во время матча команды против столичного ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:17
Происшествия

На иранской подлодке прогремел взрыв: есть жертвы

На иранской подлодке на северо-востоке страны произошел взрыв. Два члена экипажа оказались заблокированы.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»

В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
Обновлено в 11:54
Культура

Умер Любомир Крыса

Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия

В КНР зафиксирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9

Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зарегистрирован в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передаёт «Синьхуа».
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Специалисты проанализировали автомобильный рынок Российской Федерации и назвали три самые практичные и бюджетные машины.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Политика

Пушков высмеял Порошенко и Зеленского, сдавших анализы на наркотики

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, сдавшими анализы перед дебатами.
Обновлено в 12:11
Политика

Порошенко рассказал о сделанных после первого тура выводах

Действующий глава Украины Петр Порошенко прокомментировал итоги первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Военнослужащие 101-й десантной дивизии США высадятся на Украине

Обновлено в 11:52
Авто

«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне

Новинку показали на автосалоне в Санкт-Петербурге, прототип оснащён электромотором.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено вчера в 11:22
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено 04 апреля в 10:52
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Даниел Субашич
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Хорватский футболист, вратарь клуба «Монако». Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов, чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Французский футбольный клуб из города Генган, Бретань. Основан в 1912 году. В настоящее время выступает в Лиге 1. Клуб долго играл в низших дивизионах, но с приходом на должность президента Ноэля ле Граэ в 1972 году, «Генгам» трижды добивался повышения.
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