Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Генгамом»Евро-футбол.ру вчера в 14:22

"Монако" объявил заявку на матч против "Генгама," который пройдёт в рамках 31-го тура чемпионата Франции. В список был включён полузащитник Александр Головин.

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Генгамом»

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