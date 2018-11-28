Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в заявку монегасков на матч группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Всего главный тренер «Монако» Тьерри Анри вызвал 19 футболистов.

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Атлетико»

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