Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»ProstoProSport 15:54

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена». Эта игра состоится в субботу в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

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