Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»Sport24.ru 11:01

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.
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Головин попал в заявку «Монако» на матч второго тура чемпионата Франции

Советский спорт11:18

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

Sport24.ru11:01

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Метцом»

Спорт-Экспресс11:13

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Метцем»

Чемпионат11:55

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Мецем»

Матч ТВ11:24

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Мецем»

Sportbox.RU11:24

Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Мецем»

РИА Новости11:57
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
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Цай, являющийся соучредителем Alibaba Group, также получил контроль над ареной «Нетс», Общая сумма сделки составила $2,35 млрд.
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В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
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