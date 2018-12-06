Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

Армия и оружие КНДР провела запуск неопознанных объектов в сторону Японского моря Корейская Народно-Демократическая Республика запустила два снаряда неустановленного типа в Японское море, сообщает Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Политика Трамп анонсировал скорый конец торговой войны с Китаем Торговая война США с Китаем будет короткой, заявил президент Америки Дональд Трамп.

Политика Лолита вступилась за Повалий и раскритиковала политику Зеленского Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского.

Футбол РПЛ. «Оренбург» и «Сочи» откроют шестой тур В пятницу стартует шестой тур российской Премьер-лиги. «Оренбург» на своем поле сыграет против дебютанта турнира «Сочи».

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Футбол «Краснодар» собирается приобрести бывшего игрока «Барселоны» По информации источника, в контракте игрока с «бешеными огурцами» прописаны отступные в размере 12 миллионов евро, и «Краснодар» готов заплатить требуемую сумму.

Происшествия Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Происшествия В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.

Происшествия Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь 58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Авто В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz Бесплатному ремонту в сервисных центрах АО «Мерседес-Бенц Рус» подлежит 21 автомобиль Marco Polo, выпущенный с января 2017-го по июнь 2018 года.

Происшествия Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России» Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Здоровье Врач посоветовал россиянам не пичкать детей лекарствами Врач-педиатр Николай Соботюк заявил, что российские родители "пичкают лекарствами" детей с температурой, вместо того, чтобы дать иммунитету справится с инфекцией, передает портал "Медикфорум".

Футбол «Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧР Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Культура Актер Александр Числов госпитализирован в Москве Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.

Общество В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.