Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»Sport24.ru 11:01

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.
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Головин попал в заявку «Монако» на матч второго тура чемпионата Франции

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
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Актер Александр Числов госпитализирован в Москве

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