Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»Sport24.ru 11:01
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Армия и оружие
КНДР провела запуск неопознанных объектов в сторону Японского моря
Корейская Народно-Демократическая Республика запустила два снаряда неустановленного типа в Японское море, сообщает Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Трамп анонсировал скорый конец торговой войны с Китаем
Торговая война США с Китаем будет короткой, заявил президент Америки Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Лолита вступилась за Повалий и раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Футбол
РПЛ. «Оренбург» и «Сочи» откроют шестой тур
В пятницу стартует шестой тур российской Премьер-лиги. «Оренбург» на своем поле сыграет против дебютанта турнира «Сочи».
Обновлено в 10:00
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Краснодар» собирается приобрести бывшего игрока «Барселоны»
По информации источника, в контракте игрока с «бешеными огурцами» прописаны отступные в размере 12 миллионов евро, и «Краснодар» готов заплатить требуемую сумму.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Хоккей
«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
Обновлено в 09:11
Политика
Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Космос
Украинский ученый Кузнецов назвал новую версию конца света: «Ничего живого уже не будет»
Украинский ученый озвучил новый "бескровный" сценарий Армагеддона.
Обновлено в 06:00
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Происшествия
Самолет с пассажирами аварийно севшего А321 вылетел в Симферополь
58 пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Раменском районе Подмосковья, вылетели в Симферополь, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Обновлено вчера в 16:18
Авто
В России отзывают 21 автомобиль Mercedes-Benz
Бесплатному ремонту в сервисных центрах АО «Мерседес-Бенц Рус» подлежит 21 автомобиль Marco Polo, выпущенный с января 2017-го по июнь 2018 года.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Футбол
Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»
Обновлено в 09:39
Здоровье
Врач посоветовал россиянам не пичкать детей лекарствами
Врач-педиатр Николай Соботюк заявил, что российские родители "пичкают лекарствами" детей с температурой, вместо того, чтобы дать иммунитету справится с инфекцией, передает портал "Медикфорум".
Обновлено в 11:02
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в шестом туре молодежного ЧР
Футболисты петербургского "Зенита" победили грозненский "Ахмат" в матче шестого тура молодежного первенства России.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Культура
Актер Александр Числов госпитализирован в Москве
Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.
Обновлено в 12:56
Авто
Peugeot Partner и Citroen Berlingo покидают Россию
Причины ухода моделей из России не раскрываются, но по одной из версий, поводом для этого мог стать низкий спрос: за весь прошлый год было продано 480 Peugeot Partner и 414 Citroen Berlingo.
Обновлено в 09:21
Экономика
Эксперт оценил стоимость Гренландии
Обновлено в 12:14
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе с безумными танцами
Обновлено в 11:37