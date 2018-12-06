Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»Sport24.ru 11:01

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Головин попал в заявку «Монако» на матч второго тура чемпионата Франции

Советский спорт11:18

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

Sport24.ru11:01

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Мецем»

Sportbox.RU11:24

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Метцем»

Чемпионат11:55

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Мецем»

Матч ТВ11:24

Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Мецем»

РИА Новости11:57

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Метцом»

Спорт-Экспресс11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Космос

Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона

Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Общество

ВШЭ начала проверку после обвинений учителя в растлении несовершеннолетних

Высшая школа экономики (ВШЭ) начала служебную проверку в отношении учителя литературы лицея ВШЭ Александра Кузнецова, которого бывшие ученицы обвинили в растлении, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:24
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Экономика

Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина

Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Общество

Вице-премьер Виталий Мутко прибыл в Казань

В Казань с рабочей поездкой прибыл вице-премьер России Виталий Мутко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Татарии.
Обновлено в 05:30
Футбол

«Уфа» расторгла контракт с Ванеком

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Супруга пилота А321 рассказала о его реакции на звание Героя

Обновлено в 11:42
Происшествия

Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Политика

«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 10:10
Энергетика

Санкции США сделали российских нефтяников еще богаче

Как пишет Bloomberg, российские нефтяные компании с ноября 2018 года по июль дополнительно смогли заработать $905 млн.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Кино

«Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих фильмов в РФ

Обновлено в 14:04
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:20
Происшествия

В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

Обновлено в 13:47
Экономика

Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»

Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.
Обновлено в 08:42
Общество

К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Наука

Ученые выяснили, как добиться от женщин интима

Обновлено в 07:41
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео

Обновлено в 12:59
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Против главы СБУ возбудили уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео

Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Таисия Повалий пыталась прервать нежеланную беременность уколами

Дошло вплоть до того, что Таисия начала делать специальные уколы, чтобы прервать беременность.
Обновлено в 04:42
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Футбол

Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что намерен использовать нападающего Гарета Бэйла, несмотря на слухи об его уходе из команды.
Обновлено в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное