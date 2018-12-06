Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

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