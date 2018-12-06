Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

Футбол Бывший тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован ФИФА Экс-главный тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа получил пожизненное отстранение от деятельности, связанной с футболом.

Футбол «Бавария» согласовала аренду Коутиньо Как утверждает Yahoo Esportes, мюнхенский клуб согласовал аренду Коутиньо и в ближйшее время о сделке будет объявлено официально.

Армия и оружие Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000 Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.

Политика В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Общество Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.

Футбол «Оренбург» и «Сочи» обменялись голами В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу.

Политика Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.

Происшествия Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.

Происшествия Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.

Происшествия Стрелявший в норвежской мечети пошел на контакт со следствием 10 августа в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети 21-летний норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство после нападения на мечеть в Осло, на допросе "признал фактические обстоятельства" преступления, сообщает NRK.

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Игры Electronic Arts официально представила Need for Speed Heat Компания Electronic Arts и студия Ghost Games анонсировали Need for Speed Heat — продолжение знаменитой гоночной серии.

Общество Петербург попал в топ самых привлекательных городов для жизни Эксперты составили рейтинг самых привлекательных для жизни российских городов. Второе место в списке занял Петербург.

Общество Умерла нидерландская принцесса Кристина По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.

Общество Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Кино Райан Джонсон рассказал о работе над новой трилогией «Звездных войн» Обсуждая с The Observer детектив «Достать ножи», Райан Джонсон в общих чертах описал, как идет работа над другим его режиссерским проектом — новой трилогией «Звездных войн».