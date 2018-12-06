Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»Sport24.ru 11:01
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Футбол
Бывший тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован ФИФА
Экс-главный тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа получил пожизненное отстранение от деятельности, связанной с футболом.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Бавария» согласовала аренду Коутиньо
Как утверждает Yahoo Esportes, мюнхенский клуб согласовал аренду Коутиньо и в ближйшее время о сделке будет объявлено официально.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000
Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Политика
В кабмине Абхазии обсуждалась организация морского сообщения с Россией
Заседание было посвящено вопросам организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами Абхазии и России, сообщает пресс-служба правительства Абхазии.
Обновлено в 12:14
Общество
Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл
Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.
Обновлено в 17:55
Футбол
«Оренбург» и «Сочи» обменялись голами
В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» — 1:1. Хозяева открыли счет в матче сразу после перерыва благодаря автоголу.
Обновлено в 12:58
Политика
Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины
Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Самолет из Тель-Авива экстренно приземлился в Краснодаре
В Краснодарском аэропорту ночью 16 августа 2019 года совершил экстренную посадку самолет одной из российских авиакомпаний.
Обновлено в 07:09
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Происшествия
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Стрелявший в норвежской мечети пошел на контакт со следствием
10 августа в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети 21-летний норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство после нападения на мечеть в Осло, на допросе "признал фактические обстоятельства" преступления, сообщает NRK.
Обновлено в 17:44
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Игры
Electronic Arts официально представила Need for Speed Heat
Компания Electronic Arts и студия Ghost Games анонсировали Need for Speed Heat — продолжение знаменитой гоночной серии.
Обновлено вчера в 01:58
Баскетбол
Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения голеностопа
Форвард «Рокетс» Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения левого голеностопа.
Обновлено в 16:42
Авто
В 2021 году в России появится новый «Монарх»
Обновлено в 13:45
Общество
Петербург попал в топ самых привлекательных городов для жизни
Эксперты составили рейтинг самых привлекательных для жизни российских городов. Второе место в списке занял Петербург.
Обновлено в 04:43
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Кино
Райан Джонсон рассказал о работе над новой трилогией «Звездных войн»
Обсуждая с The Observer детектив «Достать ножи», Райан Джонсон в общих чертах описал, как идет работа над другим его режиссерским проектом — новой трилогией «Звездных войн».
Обновлено в 04:09
Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным
«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
Обновлено в 06:15