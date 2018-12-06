Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»Sport24.ru 11:01
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Общество
Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Футбол
Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии
В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
На учениях НАТО на Аляске были замечены советские ПВО
Во время недавних учений НАТО на Аляске были задействованы мобильные зенитные комплексы «Стрела-10» и «Оса» советской разработки.
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Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»
Обновлено в 13:10
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл
Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.
Обновлено в 15:21
Здоровье
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено в 15:05
Наука
Получена новая модификация углерода
Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.
Обновлено в 05:42
Кино
Сценарист «Чернобыля» пожалел создателей русского сериала на НТВ
Обновлено в 06:18
Политика
В России оценили новую стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новую стратегию офиса президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению полуострова и Донбасса".
Обновлено в 06:09
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата Испании
Обновлено в 17:05
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
Обновлено в 09:04
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37