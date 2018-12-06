Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Происшествия Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.

Футбол Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.

Армия и оружие На учениях НАТО на Аляске были замечены советские ПВО Во время недавних учений НАТО на Аляске были задействованы мобильные зенитные комплексы «Стрела-10» и «Оса» советской разработки.

Происшествия Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.

Политика Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.

Происшествия В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Кино Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.

Политика Захарова напомнила США о краже дипсобственности России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.

Шоу-бизнес Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл Британские экологи выступили с критикой принца Гарри и Меган Маркл за использование частного самолёта Gulfstream 550.

Здоровье Названы способные ускорить старение кожи продукты Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.

Наука Получена новая модификация углерода Ученым впервые удалось получить аллотропную модификацию углерода, в которой каждый атом соединен с двумя другими и образует стабильную кольцевую структуру.

Политика В России оценили новую стратегию Зеленского по возвращению Крыма Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал новую стратегию офиса президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению полуострова и Донбасса".

Экономика Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.

Политика Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Происшествия Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.

Общество Умерла нидерландская принцесса Кристина По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.