Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»Sport24.ru вчера в 11:01

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин включен в заявку клуба на матч 2-го тура чемпионата Франции против «Меца». Игра состоится 17 августа в Меце.
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«Монако» — Головин, трансферы, Бен-Йеддер, перспективы на сезон 2019/20

Чемпионат04:00

Головин попал в заявку «Монако» на матч второго тура чемпионата Франции

Советский спортвчера в 11:18

Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Метца», «Марсель» сыграет с «Нантом»

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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Мецем»

Матч ТВвчера в 11:24

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Метцом»

Спорт-Экспрессвчера в 11:13

«Мец» — «Монако»: французский M&M

Все про Спорт рувчера в 08:03

Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Меца»

Sport24.ruвчера в 11:01
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Происшествия

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

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Бывший гендиректор «Рустави 2» учредил новую телекомпанию

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Обновлено в 04:09
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Обновлено вчера в 18:22
Технологии

Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени

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Обновлено вчера в 16:59
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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Концептуальную LADA 4x4 Vision впервые продемонстрировали на видео

Салон новинки выполнен в футуристичном стиле, где все напоминает о фирменном X-дизайне «АвтоВАЗа».
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Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

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Наука

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Международной командой ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи разработан специальный портативный костюм-экзоскелет, позволяющий одновременно снизить энергетические затраты человека как при ходьбе, так и во время бега.
Обновлено в 00:06
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Митинг КПРФ за честные выборы начался на проспекте Сахарова в Москве

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Звездные родители считают, что отпускать подростка во взрослую жизнь пока рано, однако в теории готовятся стать бабушкой и дедушкой.
Обновлено в 01:27
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Российский гигант "Газпром" нарастил добычу больше всех в мире, оставив далеко позади китайских конкурентов и американские сланцевые компании.
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Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
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Теннис

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Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

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Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
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