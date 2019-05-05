Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»Советский спорт 10:34

Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Монако Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
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"Головин хорошо начал матч с "Сент-Этьеном". Пресса – о поражении "Монако"

Спорт-Экспресс15:50

Головин не спас «Монако» от поражения «Сент-Этьену»

Вести.Ru13:49

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение

Матч ТВ13:03

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел весь матч

Sport24.ru13:03

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в домашнем матче Лиги 1

Чемпионат13:02

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение

Sportbox.RU13:03

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» и продлил безвыигрышную серию до шести игр

Газета.Ru13:19
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Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено в 14:25
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Происшествия

Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево

Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Происшествия

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

Обновлено в 18:05
Наука

В Китае разработали новый катализатор для получения метанола

Обновлено вчера в 05:41
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество

В Швеции закончился мyсор. Почему в России такое невозможно

Еще несколько лет назад в Швеции фактически закончился свой мусор.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Экономика

Суд рассмотрит апелляцию акционеров совхоза Ленина по иску к Грудинину на 2,1 млрд руб

Десятый арбитражный апелляционный суд в понедельник рассмотрит жалобу шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" на решение нижестоящей инстанции, которая отклонила их иск о взыскании с директора совхоза Павла Грудинина в пользу сельхозпредприятия около 2,1 миллиарда рублей.
Обновлено в 17:39
Наука

Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов

«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.
Обновлено 03 мая в 06:28
Армия и оружие

Военные Израиля засекли пуски 90 ракет из Газы

Обновлено вчера в 04:34
Происшествия

Жесткая посадка горящего самолета в Шереметьево попала на видео

В результате жесткой посадки по разным данным пострадало от 10 до 12 человек.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 07:53
Происшествия

Появилось видео со скачущим SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Авто

Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор?

Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Футбол

Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок»

Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.
Обновлено в 08:33
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

Стало известно о состоянии пилотов сгоревшего SSJ-100

Пилоты пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, выжили.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.
Обновлено в 14:52
Авто

Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Политика

Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре

МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 10:34
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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