Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»Советский спорт 10:34

Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Монако Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

Спорт день за днем

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Происшествия Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Происшествия Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Экономика Суд рассмотрит апелляцию акционеров совхоза Ленина по иску к Грудинину на 2,1 млрд руб Десятый арбитражный апелляционный суд в понедельник рассмотрит жалобу шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" на решение нижестоящей инстанции, которая отклонила их иск о взыскании с директора совхоза Павла Грудинина в пользу сельхозпредприятия около 2,1 миллиарда рублей.

Наука Искусственный интеллект сможет приблизиться к возможностям человеческого мозга с помощью магнитов «Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений синапсов и нейронов, словно мозг человека», — отметил Каушик Рой, профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью.

Происшествия Жесткая посадка горящего самолета в Шереметьево попала на видео В результате жесткой посадки по разным данным пострадало от 10 до 12 человек.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.

Авто Что произойдет с авто, если из него вырезать катализатор? Фото: a.d-cd.net Любой современный автомобиль в обязательном порядке оснащается катализатором, он устанавливается в выхлопной трубе и необходим для снижения вредных выбросов в атмосферу.

Футбол Болельщики ЦСКА вывесили баннер со словами из песни «Городок» Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com / uhsDpzebIX — Александр Рогулев (@ a_rogulev) 5 мая 2019 г.

Происшествия Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Происшествия Стало известно о состоянии пилотов сгоревшего SSJ-100 Пилоты пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, выжили.

Происшествия Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета» Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.

Происшествия Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.

Авто Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.