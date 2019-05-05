Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»Советский спорт 10:34

Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Монако Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

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