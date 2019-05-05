Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»Советский спорт 10:34

Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Монако Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
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Головин не спас «Монако» от поражения «Сент-Этьену»

Вести.Ru13:49

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение

Sportbox.RU13:03

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» и продлил безвыигрышную серию до шести игр

Газета.Ru13:19

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин провел весь матч

Sport24.ru13:03

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в домашнем матче Лиги 1

Чемпионат13:02

«Монако» сломали автогол и травма Субашича. Команда Головина рискует попасть в «стыки»

Спорт-Экспресс13:25

«Монако» проиграл «Сент-Этьену», Головин отыграл весь матч и получил предупреждение

Матч ТВ13:03
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Происшествия

СК сообщил о гибели 13 человек при пожаре самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:36
Происшествия

МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Политика

В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Здоровье

Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы

Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево

Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено в 11:12
Кино

Новые «Мстители» собрали в прокате более $2 млрд за рекордный срок

Обновлено в 15:30
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Количество погибших в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 13

Обновлено в 15:06
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Общество

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Авто

Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»

Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Происшествия

Из квартиры в Москве сбежала рысь

Обновлено в 08:01
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая

Обновлено вчера в 09:36
Футбол

«Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:00
Общество

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре

В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Космос

Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период

Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено в 06:25
Общество

В Росстате рассказали, для чего россияне используют интернет

Самой популярной у россиян целью использования интернета стало общение в социальных сетях - для этого интернет используют 85% его опрошенных пользователей.
Обновлено в 07:39
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Обновлено в 04:43
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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