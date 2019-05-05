Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»Советский спорт 10:34
Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Монако Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Политика
В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата
Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
Обновлено в 09:31
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия
На борту сгоревшего самолета был глава Североморска
На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы
Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево
Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Происшествия
Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево
По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Авто
Компания УАЗ показала забытый пикап «Сталкер»
Эффектный пикап УАЗ-2760 «Сталкер», представленный Ульяновским автозаводом на Московском автосалоне в 2001 году, стал еще одной моделью, которая так и не пошла «в серию».
Обновлено в 04:30
Происшествия
Из квартиры в Москве сбежала рысь
Обновлено в 08:01
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
«Уфа» ушла от поражения в матче с «Крыльями Советов»
Обновлено в 09:00
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Космос
Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период
Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено в 06:25
Общество
В Росстате рассказали, для чего россияне используют интернет
Самой популярной у россиян целью использования интернета стало общение в социальных сетях - для этого интернет используют 85% его опрошенных пользователей.
Обновлено в 07:39
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Обновлено в 04:43