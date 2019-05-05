Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»Советский спорт 10:34

Монако назвал стартовый состав на матч с Сент-Этьеном в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Монако Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Советский спорт10:34

Головин – в стартовом составе «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

Спорт-Экспресс10:18

Головин попал в список из 20 игроков «Монако», которые могут сыграть с «Сент-Этьеном»

Sport24.ru02:35

Головин попал в основной состав «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

Sportbox.RU10:19

Головин в заявке «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

Газета.Ru03:32

Головин попал в основной состав «Монако» на матч против «Сент-Этьена»

Матч ТВ10:19

Головин – в заявке «Монако» на матч чемпионата Франции с «Сент-Этьеном»

Вести.Ruвчера в 20:05
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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