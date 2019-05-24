Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»Газета.Ru 14:59
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт". С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Армия и оружие
Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов
Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес
Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным
Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.
Обновлено в 15:10
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Здоровье
Приморцам следует задуматься о состоянии своей щитовидной железы
В субботу, 25 мая, во всем мире отмечается День борьбы с заболеваниями щитовидной железы (World Thyroid Day).
Обновлено в 01:12
Наука
Материнские гены согласовали эволюцию митохондрий ребенка
Исследователи внимательно изучили эту небольшую группу людей, и оказалось, что, хотя митохондрии у них и «чужие», но мутации в их ДНК примерно такие же, как и в митохондриях других носителей тех же ядерных генов.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Гаджеты
Вице-президент Xiaomi уверен в качестве Redmi K20
Глава бренда и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibing) поспешил всех успокоить. Проблемы с качеством были у Mi 9 из первых партий.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию
Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Экономика
В Нижегородской области число храмов и церквей вдвое больше, чем больниц
В Нижегородской области насчитывается 16 монастырей, 339 церквей и храмов.
Обновлено в 05:41
Гаджеты
Аналитики прогнозируют падение продаж Huawei на 20% и более
Продажи смартфонов китайского производителя Huawei в этом году могут упасть на 4–24%, если ограничения, наложенные США на компанию в рамках режима чрезвычайного положения, не будут сняты до конца года.
Обновлено в 18:15
Хоккей
Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»
С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан заявил в Лефортовском суде Москвы, что его жизни якобы угрожает следователь — капитан ФСБ РФ.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Музыка
Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле
По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Авто
Названа цветовая гамма новой Lada Granta Cross
Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей
Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Политика
Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Экономика
Греф переизбран главой Сбербанка
Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:57