Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»Газета.Ru 14:59

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт". С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
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Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе «Монако»

Sport24.ru18:05

«Монако» Головина проиграл «Ницце» в заключительном туре чемпионата Франции

Газета.Ru16:59

«Монако» проиграл «Ницце», Головин получил желтую карточку

Soccer.ru16:56

Слуцкий, Рамос, ЦСКА, Головин, Серхио Рамос, Гризманн – в обзоре дня

Чемпионат17:30

Головин в дебютном сезоне за «Монако» набрал восемь очков по системе «гол+пас»

Матч ТВ17:55

В первом сезоне за «Монако» Головин набрал 8 очков по системе «гол+пас»

Спорт-Экспресс17:28

Головин набрал 8 очков по системе «гол+пас» в своём первом сезоне во Франции

Евро-футбол.ру17:53
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Армия и оружие

Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов

Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным

Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.
Обновлено в 15:10
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
Здоровье

Приморцам следует задуматься о состоянии своей щитовидной железы

В субботу, 25 мая, во всем мире отмечается День борьбы с заболеваниями щитовидной железы (World Thyroid Day).
Обновлено в 01:12
Наука

Материнские гены согласовали эволюцию митохондрий ребенка

Исследователи внимательно изучили эту небольшую группу людей, и оказалось, что, хотя митохондрии у них и «чужие», но мутации в их ДНК примерно такие же, как и в митохондриях других носителей тех же ядерных генов.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Гаджеты

Вице-президент Xiaomi уверен в качестве Redmi K20

Глава бренда и вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibing) поспешил всех успокоить. Проблемы с качеством были у Mi 9 из первых партий.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Экономика

В Нижегородской области число храмов и церквей вдвое больше, чем больниц

В Нижегородской области насчитывается 16 монастырей, 339 церквей и храмов.
Обновлено в 05:41
Политика

Кадыров прокомментировал слухи о назначении полпредом и вице-премьером

Обновлено в 10:57
Гаджеты

Аналитики прогнозируют падение продаж Huawei на 20% и более

Продажи смартфонов китайского производителя Huawei в этом году могут упасть на 4–24%, если ограничения, наложенные США на компанию в рамках режима чрезвычайного положения, не будут сняты до конца года.
Обновлено в 18:15
Хоккей

Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»

С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже Уилан пожаловался на следователя ФСБ

Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан заявил в Лефортовском суде Москвы, что его жизни якобы угрожает следователь — капитан ФСБ РФ.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Музыка

Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле

По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Обновлено в 18:51
Авто

Названа цветовая гамма новой Lada Granta Cross

Как сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа", цветовая гамма LADA Granta Cross будет состоять из 9 цветов: Аурум (код 134).
Обновлено в 02:53
Политика

Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США

По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Экономика

Греф переизбран главой Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 09:57
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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