Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»Газета.Ru 14:59
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт". С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
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Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Музыка
Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Микелла Абрамова не явилась на повторный финал В спецвыпуске "Голоса" приняли участие восемь финалистов шестого сезона проекта.
Обновлено в 17:02
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Наука
Скончался основатель кварковой теории Марри Гелл-Манн
На 90-м году жизни скончался американский физик Марри Гелл-Манн (Murray Gell-Mann), основоположник кварковой теории и нобелевский лауреат, сообщает независимый исследовательский центр Институт Санта-Фе, одним из основателей которого был ученый.
Обновлено в 15:31
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Авто
Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился
Самую большую и премиальную модель в линейки бренда сразу же назвали прямым конкурентом Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 00:37
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Футбол
Ковач останется работать в «Баварии»
Под руководством Ковача «Бавария» стала чемпионом Германии, а также вышла в финал национального Кубка, в котором 25 мая сыграет против «Лейпцига».
Обновлено в 16:47
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
Обновлено в 12:23
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба состоялась 23 мая в Киеве в итальянском ресторане на опушке соснового бора. Настя Каменских сегодня опубликовала видео с церемонии.
Обновлено вчера в 14:49
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено в 12:21
Футбол
Леонид Федун: При лимите 8+17 весь негатив исчезнет
Схеме лимита 8 легионеров в заявке + 17 россиян «нет альтернативы», заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» владелец «Спартака» Леонид Федун.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Здоровье
В России наследственные заболевания имеют 500 тысяч человек
В России около 500 тысяч человек имеют врожденные или наследственные заболевания.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Политика
НАТО потребовал от России оставить Крым
Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и будет добиваться вывода ее войск с полуострова, заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.
Обновлено вчера в 03:21
Общество
В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы
Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вместе с волонтёрами убирала мусор на краснодарском пляже
Знаменитость вместе с волонтёрами убрала от мусора один из пляжей в Краснодарском крае.
Обновлено в 08:27
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11