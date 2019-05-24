Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»Газета.Ru 14:59

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт". С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

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