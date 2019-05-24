Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»Газета.Ru 14:59
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт". С первых минут на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
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Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ не ожидает от России агрессивных действий
Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что командование ВМС страны не должно было подвергать своих моряков риску для осуществления операции в Керченском проливе, из-за которой 24 военнослужащих теперь находятся под арестом в России.
Обновлено в 11:03
Общество
Беглов заступился за кафе с бесплатными обедами для пенсионеров
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что кафе, в котором бесплатно раздавали обеды пенсионерам, не будет закрыто.
Обновлено в 16:10
Музыка
Эрнст объявил победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах
Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.
Обновлено в 16:50
Общество
Беглов провел встречу с депутатами муниципальных советов
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с депутатами городских муниципальных советов.
Обновлено в 12:44
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
Обновлено в 17:20
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В Москве жильцов загоревшегося дома эвакуировали
В Москве загорелась кровля жилого дома. Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, жильцы были эвакуированы.
Обновлено в 18:06
Футбол
Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе
Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Наука
Cамки бонобо помогают совокупляться своим сыновьям
Самки бонобо помогают своим сыновьям произвести больше потомства, отгоняя во время спаривания конкурентов и не давая избранницам сыновей спариваться с другими самцами, выяснили германские приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка.
Обновлено 21 мая в 06:22
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолёты
«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено в 17:51
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
Обновлено в 17:26
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Космос
Куб размером в сотни тысяч километров: возле Солнца ученые вновь заметили аномальный объект – кадры
Обновлено в 01:40
Технологии
Helsingin Sanomat (Финляндия): Китай выращивает картофель на Луне, а также планирует накормить картофелем значительную часть своего населения (Helsingin Sanomat)
На посадочном модуле находится небольшой герметичный контейнер с семенами хлопчатника, рапса, резуховидки Таля, картофеля, а также дрожжи и яйца плодовой мухи.
Обновлено в 17:02