Футбол
«Монако» уступил «Ницце», но сохранил прописку в Лиге 1RT на русском 02:27
Клуб россиянина Александра Головина сумел сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Франции, даже несмотря на поражение от «Ниццы» в последнем матче Лиги 1 сезона 2018/19. «Монако» уступил «Ницце» на своём поле со счётом 0:2.
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Головин набрал 8 очков по системе «гол+пас» в своём первом сезоне во Франции
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«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета
Чемпионатвчера в 16:55
Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе «Монако»
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