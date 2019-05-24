Футбол

«Монако» уступил «Ницце», но сохранил прописку в Лиге 1RT на русском 02:27

Клуб россиянина Александра Головина сумел сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Франции, даже несмотря на поражение от «Ниццы» в последнем матче Лиги 1 сезона 2018/19. «Монако» уступил «Ницце» на своём поле со счётом 0:2.
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Показатели Головина в первом сезоне в «Монако»

ProstoProSport02:22

Головин набрал 8 очков по системе «гол+пас» в своём первом сезоне во Франции

Евро-футбол.рувчера в 17:53

«Монако» Головина проиграл «Ницце» в заключительном туре чемпионата Франции

Газета.Ruвчера в 16:59

«Монако» с Головиным уступил «Ницце» и завершил сезон в 2 очках от зоны вылета

Чемпионатвчера в 16:55

Головин в дебютном сезоне за «Монако» набрал восемь очков по системе «гол+пас»

Матч ТВвчера в 17:55

В первом сезоне за «Монако» Головин набрал 8 очков по системе «гол+пас»

Спорт-Экспрессвчера в 17:28

Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в первом сезоне в составе «Монако»

Sport24.ruвчера в 18:05
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Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
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Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Происшествия

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Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
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Происшествия

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5

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Обновлено вчера в 20:45
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
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Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Финансы

Объёмы обналичивания в I квартале сократились в 2,3 раза

В I квартале 2019 года объёмы обналичивания в банковской системе России сократились в 2,3 раза в годовом выражении и составили всего 26,8 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:40
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 23 мая в 16:35
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу

Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Здоровье

Назван главный симптом дефицита витамина С

Плохо заживающие ссадины и раны являются одним из основных симптомов нехватки в организме витамина С, пишет британская Daily Express.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска

Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
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Кино

Фильм о Сонике перенесли на 2020 год

Режиссёр «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил, что премьера фильма переносится на 14 февраля 2020 года.
Обновлено вчера в 11:40
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе

По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Авто

Названы модели LADA, которые появятся в следующем году

В конце прошлого года был заключен спеиальный инвестиционный контракт автобренда с Минпромторгом России, по условиям которого за 10 лет действия контракта LADA наладит выпуск 26 своих новых моделей.
Обновлено 23 мая в 10:38
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа

Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Здоровье

Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае

Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
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Армия и оружие

НАТО примет новую военную стратегию из-за «российской угрозы»

НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
Обновлено вчера в 21:16
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено 22 мая в 07:14
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Клаудио Раньери: «Роналду работает как на первых своих тренировках»

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери выразил восхищение трудолюбием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Обновлено в 02:16
Авто

В апреле рынок новых электрокаров в России вырос вдвое

Для сравнения, в апреле 2018-го российский автопарк пополнился всего 12-ю электрокарами.
Обновлено в 02:57
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МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
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Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
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Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге

Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено вчера в 10:54
Общество

Новое телевидение придет через девять дней

Как отмечает руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, правительство области четко следит за тем, чтобы бюджетные модели приставок, стоимостью до тысячи рублей, не росли в цене.
Обновлено в 02:30
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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