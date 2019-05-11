Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Нимом»Газета.Ru 13:45

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч с "Нимом", сообщает "Советский спорт". Команды встретятся в рамках 36-го тура чемпионата Франции.

Головин попал в стартовый состав «Монако» на игру с «Нимом»

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