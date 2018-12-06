Футбол

Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1Евро-футбол.ру 03:31

Авторитетное издание L' Equipe составило символическую сборную 37-го тура Лиги 1. Стоит отметить, что в число 11 лучших игроков прошедшего уик-энда включен хавбек "Монако" Александр Головин. Россиянин отметился голом и ассистом в матче против "Амьена" (2:0).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Черчесов: Головин важен для сборной, его хороший игровой тонус только радует

Чемпионат10:35

Головин включен в число лучших футболистов 37-го тура чемпионата Франции

Советский спорт03:16

Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1

Евро-футбол.ру03:31

Головин попал в число лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции

Матч ТВ02:36

Головин включен в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Sport24.ru02:49

Головин не попал в символическую сборную Лиги 1

Газета.Ruвчера в 23:15

Александр Головин избежал вылета

Коммерсантъвчера в 18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Телецентр «Останкино» проверили из-за сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» в Москве, после чего кинологи проверили здание, сообщил РБК руководитель пресс-службы телецентра Денис Назаров.
Обновлено в 09:39
Политика

Зеленский подтвердил намерения первым указом распустить Раду

Владимир Зеленский подтвердил, что его первый указ в должности президента Украины коснется роспуска Верховной рады.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Авто

Особую версию моделей Scenic и Grand Scenic выпустила компания Renault

По данным пресс-службы марки, новая версия моделей Scenic и Grand Scenic получит приставку Black Edition в названии.
Обновлено в 10:40
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:23
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено в 04:00
Общество

В Сочи установят мемориал жертвам авиакатастрофы ТУ-154

По ее данным, родственники погибших при поддержке меценатов создали монумент высотой почти 2 метра, изображающий раскрытую книгу, на страницах которой перечислены имена жертв трагедии.
Обновлено в 11:01
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

Обновлено в 09:23
Здоровье

Первый зам.главврача Семашко уволился в знак протеста

Что касается летального исхода во время проводимой им операции, то хочу напомнить, что пациенты поступают в нашу больницу в состоянии самой разной степени тяжести.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове

Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.
Обновлено в 10:19
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо

Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».
Обновлено в 05:32
Футбол

Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции

Обновлено в 01:50
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за попытки мужчины забраться на нее

Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Наталья Рудова пять часов провела в полиции из-за преследователя

Обновлено в 09:00
Происшествия

В Германии арестовали лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова

В Германии на территории провинции Бранденбург задержали лидера российской арт-группы «Война» Олега Воротникова (также известного как Вор Войны).
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Футбол

«Спартак» купит Левашова за 1 миллион евро

Трансфер обойдется красно-белым в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Происшествия

Спецслужба Египта ликвидировала 12 боевиков после взрыва в Каире

Силы безопасности Египта ликвидировали 12 подозреваемых боевиков на следующий день после подрыва автобуса в Каире, об этом сообщает министерство внутренних дел страны.
Обновлено в 08:06
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Транспорт

РЖД сменила начальника Московской железной дороги

Обновлено в 10:52
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное