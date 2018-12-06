Футбол
Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1Евро-футбол.ру 03:31
Авторитетное издание L' Equipe составило символическую сборную 37-го тура Лиги 1. Стоит отметить, что в число 11 лучших игроков прошедшего уик-энда включен хавбек "Монако" Александр Головин. Россиянин отметился голом и ассистом в матче против "Амьена" (2:0).
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