Футбол
Головин попал в символическую сборную 37-го тура Лиги 1RT на русском 05:47
Полузащитник «Монако» Александр Головин стал одним из лучших игроков прошедшего тура в чемпионате Франции по футболу. Благодаря голу и результативной передаче в матче с «Амьеном» (2:0) Александр Головин попал в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe.
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