Футбол

Головин попал в символическую сборную 37-го тура Лиги 1RT на русском 05:47

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал одним из лучших игроков прошедшего тура в чемпионате Франции по футболу. Благодаря голу и результативной передаче в матче с «Амьеном» (2:0) Александр Головин попал в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Черчесов: Головин важен для сборной, его хороший игровой тонус только радует

Чемпионат10:35

Головин включен в число лучших футболистов 37-го тура чемпионата Франции

Советский спорт03:16

Головин включён в символическую сборную 37-го тура Лиги 1

Евро-футбол.ру03:31

Головин попал в число лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции

Матч ТВ02:36

Головин включен в символическую сборную 37-го тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Sport24.ru02:49

Головин не попал в символическую сборную Лиги 1

Газета.Ruвчера в 23:15

Александр Головин избежал вылета

Коммерсантъвчера в 18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
Политика

Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурации

Обновлено в 08:55
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского

Обновлено в 09:14
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Наука

Ученые смогли создать самый громкий звук под водой

Обновлено в 04:00
Спорт

Ученик Тутберидзе: Говорят, что в нашей группе ломают судьбы

«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет». — заявил Ерохов в интервью YuoTube-каналу Елены Родиной.
Обновлено в 11:18
Здоровье

Врач попросил мусульманку снять никаб и был вынужден уволиться

Британский врач с 23-летней практикой Кит Волверсон (Keith Wolverson) был обвинен в проявлении дискриминации по отношению к мусульманке.
Обновлено вчера в 23:54
Хоккей

Сборная Великобритании в овертайме обыграла Францию на ЧМ-2019

Сборная Великобритании одержала победу над командой Франции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2019 (4:3 ОТ).
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Ксения Бородина ответила, есть ли сценарий на «Доме-2»

Обновлено в 05:02
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы

Военные Эстонии обвинили российский самолет Ту-154 в нарушении воздушной границы. Об этом сообщают Силы обороны страны.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Единоборства

Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 11:07
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж

По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Космос

«Невозможную звезду» нашли в созвездии Кассиопеи

Обновлено в 12:24
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

В колонии в пригороде Душанбе устроили бунт 30 особо опасных заключенных, обвиняемых в причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 01:00
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Кино

В эпизод «Игры престолов» попали пластиковые бутылки с водой

В нескольких кадрах последней серии финального сезона «Игры престолов», премьера которой прошла 20 мая, зрители заметили две пластиковые бутылки с водой, сообщает The Verge.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Главы СБУ и ССО не отдали честь Зеленскому во время инаугурации

Обновлено в 07:41
Общество

Во вторник в Петербурге разразится гроза

Днем будет тепло и облачно, а к вечеру в городе ожидается дождь, гром и молнии. Жителям Северной столицы 21 мая обещают грозу.
Обновлено в 12:17
Хоккей

Сборная Швеции вырвала победу у Латвии на ЧМ-2019

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:4. Победную шайбу в пустые ворота забросил форвард Деннис Расмуссен.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное