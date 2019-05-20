Футбол

Головин попал в число лучших игроков 37-го тура чемпионата ФранцииМатч ТВ 02:36

"Монако" в матче 37-го тура чемпионата Франции победил "Амьен" (2:0). Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этой встрече отметился забитым голом и голевой передачей. Таким образом, футболист попал в число лучших игроков 37-го тура лиги 1.
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Головин включен в число лучших футболистов 37-го тура чемпионата Франции

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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