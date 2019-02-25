Футбол
Головин помог «Монако» разобраться с «Лионом»Евро-футбол.ру вчера в 17:21
Матчем "Монако" - "Лион" завершился 26-й тур чемпионата Франции. Команда Александра Головина уверенно обыграла одного из лидеров со счётом 2:0. В середине первого тайма отличились Желсон Мартиньш и Рони Лопеш. Что касается россиянина, то он провел не самый яркий матч и был заменен на 81-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество
Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко
Обновлено в 08:33
Экономика
Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект федерального закона, который даст возможность неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям поверх прожиточного минимума.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Риге вандалы осквернили памятник Пушкину
Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в парке Кронвалда в августе 2009 года, к 210-летию со дня рождения поэта, при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Эсминец США «Дональд Кук» зашел в порт Одессы
Американский эсминец USS Donald Cook («Дональд Кук») зашел в порт Одессы, сообщает местное издание «Думская».
Обновлено в 04:16
Происшествия
Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
Транспорт
В Москве произошел сбой оплаты парковок
Сервис рассказал, что сбои отмечаются при попытках оплаты через СМС, мобильное приложение и голосовое сообщение.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Происшествия
Посол Армении в России поручился за фигуранта дела Baring Vostok
Посол Армении в России Вардан Тоганян подал личное поручительство за обвиняемого по делу инвестфонда «Baring Vostok» Вагана Абгаряна.
Обновлено в 10:51
Экономика
General Electric продаст бизнес в сфере биофармацевтики за $21,4 млрд
Компания General Electric заключила соглашение с корпорацией Danaher о продаже своего биофармацевтического бизнеса BioPharma за $21,4 млрд.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Новейший украинский вездеход сломался на военных учениях
Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО Украины.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими.
Обновлено в 07:24
Экономика
Малоизвестная компания фонда РЖД обогнала по стоимости «Яндекс»
Ключевой акционер компании — НПФ «Благосостояние», который контролирует 91,4% через управляющие его резервами компании, следовало из отчетности ОКС за первое полугодие 2018 года.
Обновлено 23 февраля в 09:29
Происшествия
Продавец «М.Видео» сломал челюсть спросившему о товаре покупателю
Посетитель магазина электроники "М.Видео" в Набережных Челнах был госпитализирован после конфликта с продавцом-консультантом, сообщает портал chelny-biz.ru.
Обновлено в 08:08
Происшествия
СКР займётся делом о травмировании женщины возле мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге представители СКР затребовали из полиции материалы о травмировании пожилой женщины возле здания администрации города.
Обновлено в 04:37
Политика
Шнуров написал стихотворение о конфликте с Милоновым
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте с депутатом Виталием Милоновым после того, как адвокат музыканта подал жалобу на поведение парламентария в комиссию Госдумы по этике.
Обновлено в 08:58
Политика
Политик из Германии призвал учить русский язык из-за влияния Москвы
Риндершпахер призвал соотечественников изучать русский язык. Он отметил, развитие отношений с Москвой нужно начать именно с русского.
Обновлено в 10:25
Политика
Экс-сотрудница штаба Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала в суд на американского лидера из-за того, что он три года назад поцеловал ее без ее согласия.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
СБУ возбудила новые дела из-за инцидента в Керченском проливе
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:51
Общество
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
Обновлено в 04:03
Политика
Два зампреда правления покинут «Газпром»
«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 07:14
Музыка
Организаторы Евровидения призвали Украину не политизировать конкурс
Организаторы международного вокального конкурса Евровидение следят за скандалом, разгоревшимся на Украине, но отмечают, что взгляды артистов вне сцены не имеют значения.
Обновлено в 10:06
Общество
Внук генерала Карбышева обратился в СК из-за шутки Comedy Woman о деде
Внук генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева, который носит имя и фамилию деда, обратился в Следственный комитет с просьбой проверить шутку участницы Comedy Woman об убитом в концентрационном лагере Герое Советского Союза.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Генпрокурор Украины назвал причины задержания экс-главы Генштаба
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что задержанный экс-глава Генштаба Вооруженных сил страны Владимир Заман сократил состав ВСУ, что помогло «аннексии Крыма».
Обновлено в 11:05
Происшествия
Иностранка два месяца незаконно работала в отделе МВД по вопросам миграции в Москве
В столичном районе Кунцево иностранку поймали на незаконной работе в отделе по вопросам миграции ОМВД.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Жительнице Салды, чья квартира сгорела по вине нерасторопных газовиков, отказались возмещать ущерб
Компания «Газэкс» отказалась возмещать ущерб жительнице Нижней Салды Инге Сушковой, чья квартира сгорела по вине газовиков.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Москве эвакуируют торговый центр «Атриум» из-за угрозы минирования
В прошлом году по фактам анонимных звонков о "минировании" в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел.
Обновлено в 10:06