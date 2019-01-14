Футбол

Головин помог «Монако» отстоять ничью в матче с «Марселем»
Экономика сегодня
вчера в 20:16

В гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу клуб «Монако», за который выступает игрок российской сборной Александр Головин, встречался с «Марселем». Игра закончилась ничейным результатом. Головин отбывал дисквалификацию после того, как получил удаление в матче с «Лионом».
Экономика сегоднявчера в 20:16

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У Головина не получается в «Монако». Франция в ярости. В чем дело?

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Sports.ruвчера в 14:59
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Происшествия

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