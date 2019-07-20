Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Валенсию»Евро-футбол.ру 13:07

"Монако" сыграл с "Валенсией" товарищеский матч и добыл победу со счётом 1:0 благодаря голу Лайла Фостера. Российский полузащитник испанского клуба Денис Черышев в игре участия не принимал, а хавбек "монегасков" Александр Головин провел на поле 87 минут.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче

RT на русском13:24

Головин помог «Монако» обыграть «Валенсию»

Евро-футбол.ру13:07

«Монако» нанес поражение «Валенсии», Головин был заменен в конце матча

Sportbox.RU13:02

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в товарищеском матче

Soccer.ru13:39

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» без Черышева

Sport24.ru13:15

«Монако» с Головиным одолел «Валенсию» в товарищеском матче

Чемпионат13:13

Светлая голова. Жардим и Головин обыграли «Валенсию»

Спорт-Экспресс14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Обновлено в 04:58
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Кино

HBO показала официальный трейлер «Хранителей»

На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Кино

Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено в 11:31
Спорт

Саблистка Великая завоевала серебро ЧМ по фехтованию

Россиянка Софья Великая заняла второе место в индивидуальных соревнованиях саблисток на чемпионате мира по фехтованию 2019 года в Будапеште.
Обновлено в 13:56
Политика

Меркель отправили в длительный отпуск после приступов дрожи

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отправится в длительный отпуск, чтобы попытаться вылечить редкое заболевание, которое приводит к дрожи - 65-летняя Меркель напугала правительство ФРГ ухудшением состояния своего здоровья.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы

Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 18:26
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо

По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Технологии

Приложение для раздевания женщин выставлено на продажу

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

В Латвии заметили российские корабли у своих границ

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Дочь Василисы Володиной выросла ее копией

Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Толпа насмерть забила мужчину за убийство павлина

В индийском штате Мадхья-Прадеш толпа до смерти избила мужчину, виновного в убийстве павлина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

При обстреле украинскими силовиками Первомайска ранены двое детей

Обновлено в 16:58
Единоборства

Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США

Обновлено в 05:29
Политика

В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Общество

В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц

Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Политика

Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы

"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Спорт

Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Политика

Американцам на примере пиццы объяснили работу российских троллей

Министерство внутренней безопасности США (DHS) на примере пиццы объяснило американцам, как российские агенты сеют раздор в обществе.
Обновлено в 19:28
Политика

Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400

США не изучают возможность введения санкций против Турции из-за закупки российских систем С-400. Об этом заявил журналистам Дональд Трамп.
Обновлено 18 июля в 13:40
Музыка

Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке

Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
Обновлено в 13:41
Общество

Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

Обновлено в 12:32
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Общество

Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Общество

Названо время максимального удара тайфуна по Владивостоку

Обновлено в 13:00
Интернет

Tinder отказался от оплаты через Google Play

Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено в 08:20
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное