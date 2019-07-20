Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Валенсию»Евро-футбол.ру 13:07
"Монако" сыграл с "Валенсией" товарищеский матч и добыл победу со счётом 1:0 благодаря голу Лайла Фостера. Российский полузащитник испанского клуба Денис Черышев в игре участия не принимал, а хавбек "монегасков" Александр Головин провел на поле 87 минут.
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