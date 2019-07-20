Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Валенсию»Евро-футбол.ру 13:07

"Монако" сыграл с "Валенсией" товарищеский матч и добыл победу со счётом 1:0 благодаря голу Лайла Фостера. Российский полузащитник испанского клуба Денис Черышев в игре участия не принимал, а хавбек "монегасков" Александр Головин провел на поле 87 минут.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» без Черышева

Sport24.ru13:15

Головин помог «Монако» обыграть «Валенсию»

Евро-футбол.ру13:07

«Монако» с Головиным одолел «Валенсию» в товарищеском матче

Чемпионат13:13

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в товарищеском матче

Soccer.ru13:39

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче

RT на русском13:24

«Монако» нанес поражение «Валенсии», Головин был заменен в конце матча

Sportbox.RU13:02

Светлая голова. Жардим и Головин обыграли «Валенсию»

Спорт-Экспресс14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Космос

«Союз МС-13» пристыковался к МКС

Обновлено в 18:53
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено в 20:12
Армия и оружие

В Донбассе вступает в силу бессрочный режим прекращения огня

С полуночи 21 июля в Донбассе начинает действовать режим прекращения огня, который, как ожидается, должен стать бессрочным.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Космос

NASA зашифровало слова первого человека на Луне в своем Twitter

Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей

Главное следственное управление СК РФ по Московской области совместно с ФСБ России выявили факт получения взятки следователями двух территориальных следственных отделов.
Обновлено в 04:26
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Игры

Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch

В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поЗже, чем ожидалось.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

В Белоруссии отреагировали на данные о войсках России в Чернобыле

Обновлено в 20:16
Футбол

Жена Погребняка рассказала о вреде пищи

Обновлено в 20:57
Музыка

Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Игры

Эд Бун показал вступление Ночного Волка в Mortal Kombat 11

Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун в своём официальном Twitter-аккаунте показал вступление Ночного Волка в Mortal Kombat 11.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил причину атаки россиян на Instagram Леди Гаги

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал травлю американской певицы Леди Гаги, которая стала объектом насмешек россиян из-за супермодели Ирины Шейк.
Обновлено в 10:52
Политика

Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера

Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
Обновлено в 20:59
Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол

Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Обновлено в 16:28
Футбол

«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью

Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Авто

ГАЗель. Создание легенды

Обновлено в 12:36
Общество

На ВДНХ откроется выставка уникальных часов

Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Венесуэла обвинила США в нарушении своего воздушного пространства

В минобороны Венесуэлы обвинили самолет американских ВВС в нарушении воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 17:16
Кино

Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма

Обновлено в 11:24
Политика

В России могут ввести ученую степень PhD

Министерство науки и высшего образования рассматривает возможность включения в список ученых степеней в РФ зарубежной PhD (Doctor of Philosophy).
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Прошедший лечение Борис Корчевников объявил о сборе средств

Не исключено, что лечение, которое недавно прошел Корчевников, связано с этим заболеванием.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика

Трамп планирует сократить расходы США в случае переизбрания

Президент США Дональд Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов в случае переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году.
Обновлено в 18:02
Экономика

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:45
Здоровье

Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет

За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено в 17:03
Футбол

Леонардо заявил об отсутствии предложений по Неймару

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что клуб не получила предложений о трансфере бразильского форварда Неймара.
Обновлено в 18:22
Общество

Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Общество

Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты

Большинство россиян выступают за то, чтобы в «чистые зоны» аэропортов вернули комнаты для курения.
Обновлено в 20:59
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное