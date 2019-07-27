Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Порту» в товарищеском матчеRT на русском 17:38
В товарищеском матче, который проходил в Португалии, французский футбольный клуб «Монако» одержал победу над местным «Порту» со счётом 1:0. Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник монегасков Желсон Мартинш, отличившийся на 22-й минуте.
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