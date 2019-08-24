Футбол
Головин помог «Монако» набрать первое очко в Лиге 1Вести.Ru 12:09
Полузащитник французского "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин помог своему клубу набрать первые очки в начавшемся сезоне чемпионата Франции. В матче третьего тура монегаски сыграли вничью с "Нимом" – 2:2.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
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Tesla Model 3 Performance сразилась в дрэге с двумя суперкарами
Тем не менее, поскольку мы стремимся к внедрению электромобилей и работаем над тем, чтобы развеять мифы, связанные с новой технологией, нет ничего лучше, чем увидеть, как Tesla Model 3 Performance с легкостью обгонит Audi R8 и Jaguar XE.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
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Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Московский "Спартак" переиграл самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:42
Футбол
Гризманн забил первый гол за «Барселону»
Французский нападающий Антуан Гризманн забил свой первый гол в официальной игре за "Барселону".
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Политика
В Абхазии начались выборы президента
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Происшествия
В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь
В торговом центре Солнечногорска выставочный образец металлической двери упал на пятилетнего ребенка.
Обновлено в 15:28
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Оксимирон начал работать с Booking Machine в 2012 году, исполнительным директором лейбла он стал в 2017-ом.
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Происшествия
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Политика
Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России
Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:22
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Обновлено в 04:10
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Политика
Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7
Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.
Обновлено в 15:34
Волейбол
Российские волейболистки победили швейцарок на чемпионате Европы
Сегодня, 25 августа, в Братислава (Словакия) продолжается финальный турнир чемпионата Европы по волейболу среди женских команд.
Обновлено в 15:29
Музыка
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи
Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
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Энергетика
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Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:53
Происшествия
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Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП
К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 13:01
Политика
Песков подтвердил проработку саммита в «нормандском формате»
Возможность проведения саммита в «нормандском формате» прорабатывается, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:48
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ
Обновлено в 14:54
Политика
Трамп заявил о достижении соглашения с Японией по торговле
США и Япония достигли договоренностей по торговле, соглашение может быть подписано в сентябре этого года, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
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Происшествия
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Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
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Киберспорт
IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019
Разработчик Dota 2 Абдул «IceFrog» Измаил поздравил OG с победой на The International 2019, ретвитнув свой прошлогодний пост в твиттере.
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Наука
Новорожденные нейроны заменили мышам антидепрессант
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Обновлено 23 августа в 08:57
Происшествия
Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США
В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 16:42
Экономика
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04 процента, среди них Республика Алтай (3,43 процента), Карачаево-Черкесия (2,58 процента), Северная Осетия (2,57 процента) и Бурятия (2,12 процента).
Обновлено в 06:09