Полузащитник французского "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин помог своему клубу набрать первые очки в начавшемся сезоне чемпионата Франции. В матче третьего тура монегаски сыграли вничью с "Нимом" – 2:2.

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