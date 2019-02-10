Футбол
Головин получил травму в матче за «Монако»Газета.Ru 10:40
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт". Россиянина из-за травмы заменили на 68-й минуте встречи.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия
Спецборт МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву
Спецборт МЧС Российской Федерации с 27 спасенными из Ирака детьми (возраст от 4 до 13 лет) приземлился в аэропорту Раменское 10 февраля.
Обновлено в 15:28
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
Обновлено в 09:07
Происшествия
СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром
Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек
В результате взрыва в жилом доме на юге Стокгольма погиб человек.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Падение метеорита в Венесуэле сняли на видео
В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник школьнице
Охранники одного из ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник 15-летней школьнице, протащив девочку по лестнице.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад
В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад.
Обновлено в 14:38
Кино
«Фаворитка» получила премию BAFTA как лучший британский фильм
Картина "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса стала лучшим британским фильмом по версии премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Обновлено в 14:43
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Спорт
Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены
Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 10:12
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Google разрабатывает измеряющие вес кроссовки
Google разрабатывает умные кроссовки, которые будут измерять вес своего владельца.
Обновлено в 15:39
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Политика
В Венесуэле начались крупнейшие в истории военные учения
Самые масштабные гражданско-военные учения за 200 лет истории Венесуэлы пройдут с 10 по 15 февраля под названием «Двухсотлетие Ангостуры 2019».
Обновлено в 15:43
Политика
Трамп ответил на сообщения о своем безделье на работе
«СМИ смогли получить мой график работы, что сделать было очень легко», — ответил на это Трамп.
Обновлено в 15:30
Спорт
Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy
Обновлено в 13:49
Хоккей
НХЛ. Три гола Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Нэшвиллом»
Основное время матча завершилось вничью 4:4, а на 61 минуте Тарасенко принес "блюзменам" победу.
Обновлено в 15:44
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку
Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Шимпанзе сбежал из зоопарка Белфаста с помощью палки
Шимпанзе сбежал из своего вольера в зоопарке Белфаста, использовав сломанные ветки деревьев, сообщает The Guardian.
Обновлено в 09:29
Футбол
«Манчестер Сити» подчеркнул разницу
«Манчестер Сити» на своем поле разделался с «Челси» со счетом 6:0 и вернулся на верхнюю строчку в турнирной таблице, сбросив с нее «Ливерпуль», у которого, правда, столько же очков, что и у манчестерцев, и есть игра в запасе.
Обновлено в 14:18
Общество
Oxxxymiron высказался о скандальной рекламе Reebok
Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) прокомментировал скандальную рекламу бренда спортивной одежды Reebok с провокационными лозунгами.
Обновлено 08 февраля в 10:45
Общество
«Победа» отказалась от введения платных бумажных стаканчиков
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.
Обновлено в 04:21