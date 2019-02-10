Головин получил травму в матче за «Монако»Газета.Ru 10:40

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт". Россиянина из-за травмы заменили на 68-й минуте встречи.

Головин получил травму в матче за «Монако»

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