Футбол

Головин получил травму в матче за «Монако»Газета.Ru 10:40

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт". Россиянина из-за травмы заменили на 68-й минуте встречи.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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