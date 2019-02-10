Футбол
Головин получил травму в матче с «Монпелье»Sport24.ru вчера в 10:30
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму в матче чемпионата Франции с «Монпелье». Головин был вынужден покинуть поле во втором тайме, он был заменен и ушел в раздевалку при помощи врачей.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Жардим: вероятно, Головин выбыл на 2-3 недели. Его лодыжка фиолетового оттенка
Чемпионатвчера в 14:10
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Космос
Российский спутник засек непонятные науке физические явления
Обновлено вчера в 19:08
Транспорт
В Москве начнут тестировать первый в России беспилотный трамвай
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Фото лысого Трампа без загара выложили в сеть
Пользователь Twitter под ником Stone Cold представил президента США Дональда Трампа в «естественном» виде: без загара и пересаженных волос.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации
По информации Пресс Ассошиэйшн, Россия не единственная страна, в отношении которой 11 февраля намерен жестко выступить глава британского Минобороны.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Семь российских регионов переходят на цифровое вещание
На цифровое телевещание сегодня переходят еще семь российских регионов.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
В российские города могут вернуть палатки и ларьки
На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено вчера в 19:46
Технологии
Пассажиры беспилотных такси смогут пообщаться с виртуальным водителем
В России создают приложение для беспилотных такси с виртуальным водителем, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя организации «Автонет» Ярослава Федосеева.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
«Ъ»: хищения на «Восточном» расследуют заново
Президиум Мосгорсуда отменил решение о смягчении приговора фигурантам дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома "Восточный" и отправил дело на новое рассмотрение.
Обновлено вчера в 22:05
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
Стали известны лауреаты премии «Грэмми»
Лучшей песней стала рэп-композиция This is America Дональда Гловера, известного как Childish Gambino.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
МВД проверит сообщения о «живом щите» из автомобилей под Владимиром
МВД проверит сообщения о "живом щите" из автомобилей во Владимире, сообщило региональное ведомство.
Обновлено вчера в 13:08
Здоровье
Россияне чаще всего жалуются врачам на боль в спине
Как выяснило агентство РИА Новости, самые распространенные виды боли, на которые жалуются соотечественники врачам, - это боль в спине и головная боль.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
У Coca-Cola появится новый вкус
Обновлено вчера в 16:46
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Тигра Амура передадут администрации Приморья
Власти Хабаровского края передадут тигра Амура, известного благодаря своей дружбе с козлом Тимуром, администрации Приморья.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено вчера в 06:36
Транспорт
Милонов предложил отменить эвакуацию машин за неправильную парковку
Как передаёт РИА Новости, петербургский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил отменить в стране эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
Москва в прошлом году заняла второе место в мире по количеству зарегистрированных каршеринговых автомобилей.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей
Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
С актером Сергеем Юрским простятся в столичном Театре имени Моссовета
Прощание с народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в возрасте 83 лет, пройдет в понедельник в московском Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 16:14
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил об увеличении случаев завоза кори в 2018 году
Число случаев завоза кори из неблагополучных стран в Россию увеличилось в 2018 году, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Российские авиакомпании могут лишиться льготных тарифов в аэропортах
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Александр Редько сообщил, что ведомство поддерживает предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) об уравнивании тарифов на оказание аэропортовых услуг для отечественных и иностранных перевозчиков при выполнении ими международных рейсов.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
На замену iPhone: названы лучшие Android-смартфоны до 20 тыс. рублей
Журналисты информационного издания «Слово и дело» провели собственное исследование и выяснили, какие смартфоны, работающие на операционной системе Android, могут стать лучшей альтернативной, мягко говоря, не самых дешевых Apple iPhone.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пятью машинами
ДТП с участием трех легковушек, грузовика и автобуса произошло в Тюменской области, два пассажира погибли, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:41
Наука
Ученые рассказали о раннем возникновении жизни на Земле
Международная группа ученых пришла к выводу, что 3,5 миллиарда лет назад на Земле уже процветала микробная жизнь.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Кузбассе при пожаре погибли два ребенка
В Куйбышевском районе Новокузнецка Кемеровской области во время пожара в двухэтажном частном доме погибли двое детей.
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты
Google разработает измеряющие вес кроссовки
Компания Google намерена создать кроссовки, которые будут измерять вес их владельца.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено вчера в 14:14