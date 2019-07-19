Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть до конца товарищеский матч с «Эвертоном» (1:0) из-за повреждения. Как сообщает сайт болельщиков «Монако» ASM-Supporters.fr, россиянин получил травму бедра. Головин был вынужден покинуть поле на 75-й минуте.

Головин получил травму бедра в товарищеском матче с «Эвертоном»

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