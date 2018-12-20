Футбол

Головин получил длительную дисквалификацию
Газета.Ru
17:38

Российского полузащитника "Монако" Александра Головина дисквалифицировали за удаление в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лионом", сообщает "Советский спорт". Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Газета.Ru17:38

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Футболист «Монако» Головин дисквалифицирован на четыре матча

ТАСС16:29

Головин дисквалифицирован на 4 матча после первого удаления в карьере

Sports.ru17:12

Головин дисквалифицирован на четыре матча

Спорт-Экспресс15:55

Головин дисквалифицирован на четыре матча за удаление в игре с «Лионом»

Sport24.ru16:20
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн
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