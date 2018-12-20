Футбол

Головин дисквалифицирован на четыре матча
Матч ТВ
17:02

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован четыре матча, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Хавбек получил данное дисциплинарное наказание за прямую красную карточку в матче против "Лиона" в 18-м туре лиги 1.
Матч ТВ17:02

Подробнее о событии

Головин дисквалифицирован на четыре матча за грубый фол на Фекире

Советский спорт17:49

Головин дисквалифицирован на четыре матча за удаление в игре с «Лионом»

Чемпионат17:13

Головин дисквалифицирован на четыре матча

Матч ТВ17:02

Футболист «Монако» Головин дисквалифицирован на четыре матча

ТАСС16:29

Головин дисквалифицирован на 4 матча после первого удаления в карьере

Sports.ru17:12

Головин дисквалифицирован на четыре матча

Спорт-Экспресс15:55

Головин дисквалифицирован на четыре матча за удаление в игре с «Лионом»

Sport24.ru16:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

Обновлено в 16:40
Футбол

ПСЖ сыграет с «Генгамом» в четвертьфинале Кубка Лиги

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка французской Лиги.
Обновлено в 18:32
Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»

«Атлетико» прокомментировал информацию о скором переходе защитника команды Лукаса Эрнандеса в «Баварию».
Обновлено в 19:08
Футбол

Сантьяго Солари: «„Реал“ всегда выходит на поле с целью победить»

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари после победы в полуфинале клубного чемпионата мира над "Касимой" (3:1) заявил, что его команда всегда выходит на поле с целью выиграть встречу.
Обновлено в 14:43
Футбол

Виталий Мутко покинул прост президента РФС

Российский футбольный союз объявил, что скандально известный Виталий Мутко покинул пост президента организации.
Обновлено в 05:01
Футбол

«Байер» на выезде обыграл «Шальке»

«Байер» в гостях обыграл «Шальке» в 16-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 14:29
Футбол

«Краснодар» предложил АИК больше 4 миллионов евро за трансфер Ольссона

Российский клуб «Краснодар» предложил шведскому АИК 4,3 миллиона евро за полузащитника Кристофера Ольссона.
Обновлено в 14:45
Футбол

18-летний Джейдон Санчо может перейти в «Реал» за 70 млн евро

Сумма сделки по игроку может составить 70 миллионов евро.
Обновлено в 13:17
Футбол

Мать Рабьо – об уходе сына из «ПСЖ»: «Адриан покупает свою свободу»

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, прокомментировала уход сына из парижского клуба.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Бешикташ» хочет подписать Комличенко

«Бешикташ» хочет подписать двух форвардов. В качестве главных кандидатов – Комличенко и Бурак Йылмаз из «Трабзанспорта».
Обновлено в 15:47
Футбол

Моуринью: «У „Манчестер Юнайтед“ есть будущее, как и у меня без него»

У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «МЮ».
Обновлено в 13:19
Футбол

ЦСКА пошутил над де Хеа: «Сульшер всегда покупает Акинфеева»

Обновлено в 11:12
Футбол

Матчи ЧМ‐2020 по футболу в Катаре пройдут на уникальных газонах

Матчи чемпионата мира по футболу 2020 года, который состоится в Катаре, будут проходить на стадионах с устойчивым к высоким температурам зеленым покрытием.
Обновлено в 22:01
Футбол

Витсель включен в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила 14-ю команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team.
Обновлено в 19:34
Футбол

Капелло отказался от должности технического директора «Ромы»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора «Ромы», сообщает Football Italia.
Обновлено в 15:17
ещё по теме
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Набиль Фекир
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, атакующий полузащитник клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное