Футбол

Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»RT на русском 07:14

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Футболист «Монако» Александр Головин: сейчас отказал бы «Реалу» и «Барселоне»

Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона".
ТАСС04:45

Подробнее о событии

Головин нет будет переходить в «Реал» и «Барселону» в этом сезоне

Газета.Ru06:53

Головин заявил, что он отверг бы предложения «Реала» и «Барселоны»

Sport.ru06:30

Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»

RT на русском07:14

Головин: «Сейчас не пошел бы и в „Реал“ с „Барселоной“»

ProstoProSport06:18

Головин: сейчас не ушел бы ни в «Реал, ни в „Барселону“»

Вести.Ru05:53

Головин: «Останусь в „Монако“, даже если позовут „Реал“ и „Барселона“»

Евро-футбол.ру05:28

Футболист Головин чувствует, что играет в «Монако» лучше, чем год назад

ТАСС05:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Обновлено в 06:44
Путешествия

Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах

41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши

Обновлено вчера в 15:53
Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Польше задержали 10 участвовавших в драке с фанатами россиян

В Кракове, Польша были задержаны десять граждан России, сообщает ТАСС. Россиян задержали после инцидента, произошедшего 5 августа.
Обновлено в 07:22
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России

Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика

Аналитики назвали самые популярные у россиян сладости

Обновлено в 03:43
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на арсенале под Ачинском выросло до 13

Обновлено в 06:20
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено вчера в 12:54
Общество

Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев показал фото подросших двойняшек

Российский архитектор Виталий Калоев, который в 2002 году убил швейцарского авиадиспетчера Питера Нильсена, решив, что его семья погибла в катастрофе над Боденским озером именно по вине мужчины, показал подросших двойняшек.
Обновлено в 06:41
Гаджеты

LG готовит к релизу смартфон с двумя экранами

До настоящего момента LG не выпускала и не анонсировала какие-либо складные телефоны, такие как Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X. Как пишет Mashable, в новом устройстве может быть задействован чехол-обложка, представленный LG в начале текущего года для аппарата V50 ThinQ 5G.
Обновлено в 05:41
Наука

Ученые нашли способ, как заставить зубы расти снова

Ученые, представляющие Университет Южной Калифорнии, после проведения исследования нашли способ, заставляющий зубы расти снова.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Авто

Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России

Обновлено в 06:06
Кино

Дуб из знаменитого фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры

Обновлено вчера в 23:51
Баскетбол

Джей Ар Холден станет директором по селекционной работе «Бруклина»

Бывший игрок сборной России и ЦСКА Джей Ар Холден будет назначен директором по селекционной работе «Бруклина».
Обновлено в 03:27
Экономика

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:28
Кино

Лана Дель Рей представила песню для фильма Гильермо дель Торо

Лана Дель Рей опубликовала в Twitter тизер песни, написанной для фильма «Страшные истории для рассказа в темноте».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына

После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

В США бабушка предотвратила массовое убийство

Бабушка 19-летнего местного жителя Техаса предотвратила массовое убийство. Об этом 5 августа сообщил телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Политика

Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины

Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 06:17
Музыка

Умер композитор и руководитель ВИА «Пламя» Сергей Березин

Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл выставляет на продажу свой голливудский особняк

Герцогиня Сассекская Меган Маркл продает свой особняк недалеко от Голливуда, в котором жила еще до второго замужества.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное