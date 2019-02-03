Футбол

Головин поддержал братьев КокориныхРИА Новости 12:10

Российский полузащитник "Монако" Александр Кокорин выступил в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его брат, которые в настоящее время находятся под арестом.
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Головин — братьям Кокориным: Саша и Кирилл, мы с вами

Чемпионат13:01

Головин поддержал Кокорина

Матч ТВ11:04

Головин поддержал находящихся в СИЗО братьев Кокориных

Газета.Ru12:51

Головин поддержал братьев Кокориных

РИА Новости12:10

Головин поддержал братьев Кокориных

Спорт-Экспресс11:55

Головин поддержал Кокорина

Sportbox.RU11:04

Головин поддержал братьев Кокориных (фото)

Советский спорт13:01
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Происшествия

Число жертв аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех

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Музыка

Ушел из жизни российский рэпер Децл

Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, ушел из жизни.
Обновлено вчера в 23:53
Спорт

Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России

Обновлено в 12:35
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово

В московском аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки.
Обновлено в 11:53
Авто

Украинские «запорожцы» перестали покупать

Этот месяц стал первым в истории украинского автопрома, когда не случилось ни одной продажи «запорожца» даже современных моделей.
Обновлено в 12:53
Технологии

YouTube может убрать кнопку «дизлайк»

По словам создателей видеохостинга, меры по упразднению кнопки направлены на противостояние спаму, который может плохо повлиять на каналы авторов контента.
Обновлено в 06:38
Авто

Обновленный Lada Largus появится в 2020 году

Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Гаджеты

Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки

Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Общество

В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы

В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Причины болезни легких у 20 суворовцев выясняют в Ульяновской области

Обновлено 31 января в 08:12
Экономика

Tesla может грозить банкротство

Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Происшествия

Суд в Кабо-Верде арестовал российских моряков

В Кабо-Верде прошел суд над задержанными российскими моряками. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявили в посольстве РФ в стране.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу

Из лондонского аэропорта Хитроу пропал ястреб по кличке Майло, который охранял воздушную гавань от других птиц.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

Израиль приступил к строительству нового «наземного барьера» вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских боевиков.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

Рядом с иракским Баладом подорвался на мине автобус с паломниками. Несколько человек погибли, есть пострадавшие.
Обновлено в 13:33
Авто

Hyundai разрабатывает 340-сильный кроссовер Tucson N

Обновлено в 08:40
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Следовавший в Петербург поезд застрял в Финляндии

Поезд Allegro, следовавший в Петербург, сломался между финскими городами Рийхимяки и Лахти.
Обновлено в 13:04
Политика

Трамп не исключил отправку американских военных в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что не исключает возможности применения Вооружённых сил США в Венесуэле.
Обновлено в 08:56
Экономика

На российском рынке упали цены на iPhone XR

Смартфоны iPhone XR, выпущенные компанией Apple в сентябре прошлого года, неожиданно упал в стоимости на российском рынке.
Обновлено в 11:20
Общество

Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

Обновлено в 07:53
Теннис

Кики Бертенс выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:24
Политика

Эрдоган объявил о встрече с Путиным 14 февраля в Сочи

Обновлено в 12:44
Космос

Астрономы открыли новую галактику — соседку Млечного Пути

Галактика Bedin 1 позади яркого шарового скопления NGC 6752 в созвездии Павлин: внизу — снимок наземных телескопов проекта Digitized Sky Survey 2, вверху — новые снимки Hubble / © NASA, ESA, Digitized Sky Survey 2, Luigi Bedin В честь первооткрывателя она получила название Bedin 1.
Обновлено 01 февраля в 04:00
Футбол

Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»

Обновлено в 13:31
Политика

Порошенко подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко, объявивший о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок, подал 3 февраля необходимые для регистрации документы в Центральную избирательную комиссию страны, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Мужчине выстрелили в голову в центре Ростова-на-Дону

На проспекте Соколова в центре Ростова-на-Дону неустановленный злоумышленник выстрелил из ружья в голову местному жителю.
Обновлено в 09:38
Политика

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Обновлено в 07:14
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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