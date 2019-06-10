Футбол
Головин ответил Фабрегасу на троллинг в InstagramНева Спорт 09:29
«Хотелось бы ответить Фабрегасу завтра на поле, но в первую очередь для меня важно, чтобы выигрывала команда», — сказал Головин, слова которого приводит «Р-Спорт». Ранее Сеск Фабрегас пошутил над своим одноклубником, российским полузащитником Александром Головиным.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторов
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Политика
Путин поговорил с принцем Абу-Даби
Обновлено в 13:16
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Общество
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
Обновлено в 08:24
Политика
Посол США в России не исключил, что до конца года покинет Москву
Посол США в России Джон Хантсман рассматривает возможность возвращения на родину до конца года, сообщает в понедельник американское издание Atlantic со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:51
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Политика
Москалькова доложила Путину о деле Голунова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформировала президента Владимира Путина о резонансном деле журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:43
Авто
Какие опасности убивают автомобили в жару
Топливные канистры и газовые баллоны на автомобилях с ГБО в жару – потенциальный источник опасности, который может стоить жизни.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Политика
Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады
Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня.
Обновлено в 10:04
Политика
Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает преемник Назарбаева
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ставший приемником ветерана-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, побеждает на выборах главы государства с 69,94 процентами голосов.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Гаджеты
The Bell: Huawei может перевести свои смартфоны с ОС Android на российскую «Аврору»
Представители Huawei обсуждали с чиновниками минкомсвязи РФ возможный переход смартфонов на российскую мобильную операционную систему «Аврора» вместо Android.
Обновлено в 12:45
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини
Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.
Обновлено в 12:42
Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Политика
YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Космос
Индийская станция «Чандраян-2» отправится к Луне в июле
Обновлено в 09:59