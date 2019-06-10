Футбол

Головин ответил Фабрегасу на троллинг в InstagramНева Спорт 09:29

«Хотелось бы ответить Фабрегасу завтра на поле, но в первую очередь для меня важно, чтобы выигрывала команда», — сказал Головин, слова которого приводит «Р-Спорт». Ранее Сеск Фабрегас пошутил над своим одноклубником, российским полузащитником Александром Головиным.
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Сборная России готовится к Кипру. Репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионат08:32

Александр Головин: «Подкол Фабрегаса? Хотелось бы ответить ему на поле»

Sportbox.RU06:27

Александр Головин: «Подкол Фабрегаса? Хотелось бы ответить ему на поле»

Матч ТВ06:27

Головин надеется ответить голом на шутку Фабрегаса

RT на русском06:38

Головин – про подкол Фабрегаса: Хотелось бы ответить ему на поле во вторник

Советский спорт06:35

Головин не обижается на Фабрегаса

Спорт-Экспресс06:48

Головин: «Хотелось бы ответить Фабрегасу, но все понимают, что это была шутка»

Sport24.ru06:22
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 00:36
Политика

Путин поговорил с принцем Абу-Даби

Обновлено в 13:16
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Общество

В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

Обновлено в 08:24
Политика

Посол США в России не исключил, что до конца года покинет Москву

Посол США в России Джон Хантсман рассматривает возможность возвращения на родину до конца года, сообщает в понедельник американское издание Atlantic со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Политика

Москалькова доложила Путину о деле Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформировала президента Владимира Путина о резонансном деле журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 07:43
Авто

Какие опасности убивают автомобили в жару

Топливные канистры и газовые баллоны на автомобилях с ГБО в жару – потенциальный источник опасности, который может стоить жизни.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Политика

Представитель Зеленского в КС прокомментировал указ о роспуске Рады

Конституционный суд сообщил, что в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня.
Обновлено в 10:04
Политика

Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает преемник Назарбаева

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ставший приемником ветерана-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, побеждает на выборах главы государства с 69,94 процентами голосов.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

В Сети появилось видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
Обновлено в 09:58
Гаджеты

The Bell: Huawei может перевести свои смартфоны с ОС Android на российскую «Аврору»

Представители Huawei обсуждали с чиновниками минкомсвязи РФ возможный переход смартфонов на российскую мобильную операционную систему «Аврора» вместо Android.
Обновлено в 12:45
Кино

Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном

Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини

Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Происшествия

СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве борца

Обновлено в 12:57
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.
Обновлено в 12:42
Музыка

Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Политика

YouTube заблокировал видео с оскорблениями герба России

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать доступ к видеороликам, на которых лидеры бандформирований, в том числе Шамиль Басаев, выражали «неуважение к государственному гербу РФ».
Обновлено в 07:19
Космос

Индийская станция «Чандраян-2» отправится к Луне в июле

Обновлено в 09:59
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