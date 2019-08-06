Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона".

с чего всё началось

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что сейчас отказался бы от трансфера в «Реал» или «Барселону». Слова футболиста приводит ТАСС. По словам россиянина, другие клубы не проявляли к нему интереса во время межсезонья.

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