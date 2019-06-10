Футбол
Головин отреагировал на шутку ФабрегасаNews.ru 07:34
Полузащитник сборной России и футбольного клуба «Монако» Александр Головин отреагировал на шутку Сеска Фабрегаса и заявил, что в матче с Кипром в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 главное — результат команды. Хотелось бы ответить голом завтра, но в любом случае это была шутка.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
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Психолог одобряет решение актрисы В сентябре 2018 года Гвинет Пэлтроу стала женой Брэда Фэлчака.
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Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Богомолов публично извинился перед Лаврентьевой и Цыпкиным
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Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
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Энергетика
Силуанов видит риск обвала нефти до $30 за баррель
Антон Силуанов Цены на нефть ждет существенное падение, если ныне действующее соглашение ОПЕК + по ограничению добычи не будет продлено, заявил первыйвице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, для которого прогнозирование цены нефти — наиважнейший вопрос при формировании бюджета.
Обновлено в 05:46
Игры
На E3 показали прохождение Doom Eternal
На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.
Обновлено в 06:26
Игры
В Microsoft рассказали о новом Xbox
На конференции Electronic Entertainment Expo представители Microsoft поделились подробностями об игровой консоли Xbox следующего поколения.
Обновлено в 06:15
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Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Музыка
Сергей Лазарев и Лобода устроили скандал на премии «Муз-ТВ»
Перебранка известных исполнителей отечественной эстрады Сергея Лазарева и Светланы Лободы была замечена очевидцами за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено в 10:18
Происшествия
МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова
Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Шоу-бизнес
Татьяна Михалкова заступилась за свою дочь
Татьяна Михалкова вступилась за свою дочь.
Обновлено в 10:20
Энергетика
«Сургутнефтегаз» восполнил добычу нефти новыми запасами на 141%
"Всего в отчетном году компанией за счет выполненных поисково-разведочных работ достигнут прирост извлекаемых запасов нефти категорий АВ1С1 в объеме 86,1 млн тонн, коэффициент восполнения запасов составил 141,4%. За пятилетний период прирост запасов нефти категорий АВ1С1, полученный за счет поисково-разведочных работ, составил 377,9 млн тонн, возместив добычу на 123,4%", - сообщается в отчете.
Обновлено в 09:12
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Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
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Пороховой завод загорелся в Казани
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Автоспорт
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Обновлено вчера в 19:39
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
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Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
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Суд отпустил журналиста Голунова под домашний арест
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На Кипре археологи обнаружили каменные постройки времен неолита
В поселении расположенном недалеко от Хирокитии, найденом на Кипре еще в 2018 году, обнаружены постройки возрастом около 8,5 тысяч лет.
Обновлено в 07:23
Футбол
RFEF просит УЕФА провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась к УЕФА с просьбой провести финал Лиги Европы 2021 года в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе, сообщается на сайте федерации.
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