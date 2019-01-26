Головин отправился с «Монако» на матч с «Дижоном»Газета.Ru вчера в 20:45

Стал известен состав "Монако", который отправился на матч 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона", сообщает "Советский спорт". Франк Пасси, помощник бывшего главного тренера Тьерри Анри, под чьим руководством и сыграет команда, взял на матч 21 игрока.

Головин отправился с «Монако» на матч с «Дижоном»

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