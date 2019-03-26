Футбол
Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1RT на русском 09:59
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг футболистов Лиги 1 с самым высоким процентом удачных обводок. На первом месте оказался игрок "Амьена" Стивен Мендоса — 87,5%. Вслед за ним идёт российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
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Арестован подозреваемый в покушении на мэра Иваново
Суд по ходатайству следствия отправил в СИЗО 31-летнего уроженца Ярославля, подозреваемого в нападении на мэра Иваново Владимира Шарыпова.
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В Сети появились фото Джигарханяна после выписки
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Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
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На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
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