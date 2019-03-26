Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1RT на русском 09:59

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг футболистов Лиги 1 с самым высоким процентом удачных обводок. На первом месте оказался игрок "Амьена" Стивен Мендоса — 87,5%. Вслед за ним идёт российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1

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